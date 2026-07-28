Le bénéfice trimestriel de FirstEnergy progresse grâce à la demande liée aux centres de données et à la focalisation sur les activités opérationnelles

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Le fournisseur d'énergie FirstEnergy

FE.N a annoncé mardi une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, soutenue par la demande croissante des centres de données et une meilleure efficacité opérationnelle dans l'ensemble de ses services.

* La demande d’électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore s’accélérer à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent leur consommation d’électricité dans des centres de données en pleine expansion, certains sites consommant à eux seuls autant d’énergie qu’une ville entière.

* La société a indiqué que la demande des centres de données (sous contrat et en projet) avait augmenté de 30 % depuis le premier trimestre, la demande sous contrat s'élevant à 6,4 GW. En Virginie-Occidentale, la demande a bondi de 137 % pour atteindre 4,3 GW.

* FirstEnergy dessert environ 6 millions de clients dans les États de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du New Jersey, de la Virginie-Occidentale et du Maryland.

* La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice de base pour l’ensemble de l’année, comprises entre 2,62 et 2,82 dollars par action, et a maintenu son objectif de croissance annuelle composée proche de la fourchette haute, soit entre 6 % et 8 %, de 2026 à 2030.

* La société a enregistré un bénéfice de 288 millions de dollars, soit 50 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 268 millions de dollars, soit 46 cents par action, un an plus tôt.

* Son concurrent NextEra Energy a annoncé en début de mois qu’il comptait tirer parti de la demande croissante des centres de données et étendre son accord avec Google Cloud, filiale d’Alphabet.

* Toutefois, le bénéfice ajusté de FirstEnergy, à 50 cents par action, s’est révélé inférieur aux estimations, qui s’élevaient à 51 cents.