Le bénéfice trimestriel de First Solar progresse grâce à la hausse des ventes de modules

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'action et ajout de détails issus de la conférence téléphonique post-résultats aux points 2 à 4) par Pranav Mathur

First Solar FSLR.O , le plus grand fabricant américain de panneaux solaires, a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une augmentation du volume de modules vendus à des tiers.

L'action de la société a progressé de plus de 3,3% en séance prolongée.

* L'énergie solaire est devenue l'un des secteurs les plus dynamiques de l'industrie énergétique américaine, portée par la demande croissante des entreprises et des pouvoirs publics en quête d'une énergie plus propre et de mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique.

* Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, First Solar a déclaré avoir décroché 1,9 gigawatts de commandes supplémentaires aux États-Unis depuis sa précédente conférence, tout en conservant une approche rigoureuse vis-à-vis des nouveaux contrats face aux incertitudes liées à la politique commerciale américaine.

* First Solar a précisé que son site de Caroline du Sud ajouterait jusqu’à 3,5 GW de capacité de finition de modules pour des produits dont la fabrication a débuté dans des usines à l’étranger, tandis que le Steel River Energy Center, en Arkansas, qui utilise ses modules, devrait fournir 1,6 GW d’énergie solaire et 1,9 GWh de stockage par batterie pour Google GOOGL.O .

* Cependant, l’entreprise a reporté l’achèvement de la deuxième phase de son usine de finition en Caroline du Sud à la mi-2027.

* Le chiffre d’affaires net de First Solar pour le trimestre s’est établi à 1,06 milliard de dollars, en baisse par rapport aux 1,10 milliard de dollars enregistrés il y a un an, mais conforme aux estimations moyennes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

* La baisse du chiffre d’affaires net s’explique principalement par la diminution des recettes suite à la résiliation de contrats avec certains clients.

* La société prévoit que ses ventes de modules se situeront entre 3,9 GW et 4,5 GW au troisième trimestre.

* Elle a annoncé un résultat net trimestriel de 422,5 millions de dollars, soit 3,92 dollars par action, contre 341,9 millions de dollars, soit 3,18 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.