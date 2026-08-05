Le bénéfice trimestriel de Cummins India progresse légèrement, la hausse des coûts venant contrebalancer la demande

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Le constructeur de moteurs Cummins India

CUMM.NS a annoncé mercredi une légère hausse de son bénéfice trimestriel, la forte demande intérieure sur ses marchés de la production d'électricité, de l'industrie et de l'automobile ayant été largement contrebalancée par la hausse des coûts.

* La société, filiale du constructeur américain de moteurs pour camions Cummins CMI.N , a enregistré une hausse de 0,83 % de son bénéfice consolidé après impôts, qui s'est établi à 6,09 milliards de roupies (soit 64,03 millions de dollars), pour le trimestre clos le 30 juin.

* Le résultat d'exploitation a progressé de 18,1 % pour atteindre 33,75 milliards de roupies.

* Les charges ont augmenté à un rythme plus soutenu, de 22,8 %, principalement en raison d’une forte hausse des coûts des matières premières.

* Cummins a également annoncé que sa directrice générale, Shveta Arya, avait démissionné pour se consacrer à de nouvelles opportunités professionnelles, tandis que l’entreprise évalue actuellement les candidats au poste.

* La société avait déclaré à Reuters en juin que le conflit entre les États-Unis et l’Iran avait entraîné une hausse des coûts de production, des matières premières et de la logistique, et affaibli la demande à l’exportation en raison de difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement.

* Les analystes de Motilal Oswal ont estimé que Cummins devrait bénéficier de la hausse de la demande en moteurs de forte puissance destinés à l’alimentation électrique des centres de données au cours de l’exercice 2027.

* La part des bénéfices de la société provenant des coentreprises et des sociétés associées, nette d’impôt, s’est élevée à 898,3 millions de roupies au cours du trimestre, contre 652,8 millions de roupies un an plus tôt.

(1 dollar = 95,1175 roupies indiennes)