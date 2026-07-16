Le bénéfice trimestriel de Citizens Financial bondit grâce à la hausse des revenus d'intérêts et des commissions

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Citizens Financial Group CFG.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts nets et à la croissance des commissions dans les activités de gestion de patrimoine et de marchés de capitaux.

Malgré les pressions inflationnistes et la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt qui pèsent sur les finances des ménages — en particulier pour les emprunteurs à faibles revenus —, la demande de crédit aux États-Unis est restée solide.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les revenus d'intérêts nets de la banque — c'est-à-dire la différence entre ce que les banques versent à leurs clients sur les dépôts et ce qu'elles perçoivent en intérêts sur les prêts — ont augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,63 milliard de dollars.

* Le montant moyen des prêts et des crédits-bails est passé de 138,8 milliards de dollars il y a un an à 146,1 milliards de dollars.

* Les prêteurs régionaux tels que Citizens ont développé leurs divisions dédiées aux marchés de capitaux ces dernières années afin de tirer parti de l’essor des opérations de fusion-acquisition dans le cadre d’un régime réglementaire allégé sous la présidence de Donald Trump.

* La valeur des fusions et acquisitions mondiales annoncées depuis le début de l’année a dépassé les 3 000 milliards de dollars, selon les données de Dealogic.

* Les commissions de Citizens sur les marchés des capitaux ont bondi de 45,7 % pour atteindre 153 millions de dollars, tandis que les commissions liées à la gestion de patrimoine ont progressé d’environ 16 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 102 millions de dollars.

* Pour le trimestre considéré, les provisions de la banque pour pertes sur créances ont reculé à 134 millions de dollars, contre 164 millions un an plus tôt.

* La banque, dont le siège se trouve à Providence, dans le Rhode Island, a annoncé un bénéfice net trimestriel de 587 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action, contre 436 millions de dollars, soit 92 cents, un an plus tôt.