Le bénéfice trimestriel de Cincinnati Financial recule en raison de la hausse des pertes liées aux catastrophes naturelles

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L'assureur IARD Cincinnati Financial

CINF.O a annoncé lundi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre en raison d'une hausse des sinistres liés aux catastrophes naturelles, ce qui a entraîné une chute de 5,1% de son titre en séance prolongée.

Les catastrophes naturelles constituent une source majeure de volatilité des résultats pour les assureurs, car les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent entraîner une forte augmentation des sinistres.

Voici les détails:

* Les primes acquises de Cincinnati Financial ont augmenté de 6% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,64 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au cours du trimestre.

* "En ce qui concerne notre activité d’assurance, la hausse des pertes liées aux catastrophes naturelles a largement contribué à une augmentation de notre ratio combiné", a déclaré Stephen M. Spray, directeur général.

* "L’Ohio a été particulièrement touché par les intempéries ce printemps, les pertes liées aux catastrophes ayant atteint un niveau près de quatre fois supérieur à notre moyenne sur cinq ans pour le deuxième trimestre dans cet État", a ajouté Spray.

* Le ratio combiné de l’assureur en assurance dommages s’est établi à 100,8% contre 94,9% au cours de la même période de l’année précédente. Un ratio supérieur à 100% indique qu’un assureur verse plus d’argent en indemnités qu’il n’en perçoit en primes.

* La société a subi une perte de 61 millions (XX millions d'euros) de dollars due à la hausse des sinistres catastrophiques après impôts.

* Cincinnati Financial a annoncé un résultat d’exploitation ajusté de 224 millions (XX millions d'euros) de dollars, soit 1,43 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 311 millions (XX millions d'euros) de dollars, soit 1,97 dollar par action, un an plus tôt.