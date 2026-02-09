Le bénéfice trimestriel de Cincinnati Financial augmente grâce à la hausse des primes et des revenus d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du quatrième trimestre de l'assureur dommages Cincinnati Financial CINF.O a augmenté lundi, reflétant la hausse des primes et des revenus d'investissement.

Ces résultats témoignent de la stabilité des compagnies d'assurance, alors même que les tensions macroéconomiques et géopolitiques perturbent d'autres activités.

Alors que les consommateurs et les entreprises s'habituent à l'incertitude économique, les dépenses liées aux polices d'assurance sont restées stables.

Les primes acquises ont augmenté de 10 % pour atteindre 2,59 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, a indiqué la société basée à Fairfield, dans l'Ohio.

Les revenus d'investissement ont bondi de 9 % pour atteindre 305 millions de dollars d'une année sur l'autre, grâce à l'augmentation des paiements d'intérêts de son portefeuille d'obligations.

La société a déclaré un bénéfice de 676 millions de dollars, soit 4,29 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 405 millions de dollars, soit 2,56 dollars par action, au quatrième trimestre 2024.

Le bénéfice de l'assureur a également bénéficié d'un gain d'investissement de 145 millions de dollars après impôts, contre une perte de 92 millions de dollars l'année dernière.

Les actions de la société ont chuté de plus de 2 % dans les échanges après les heures de bureau lundi. L'action a grimpé de près de 13,7% en 2025, à la traîne de l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Le mois dernier, le bénéfice de Travelers TRV.N , l'entreprise phare du secteur, a dépassé les estimations de Wall Street grâce à une meilleure souscription et à des rendements d'investissement plus élevés.