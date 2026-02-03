Le bénéfice trimestriel de Chubb augmente grâce à la hausse des rendements des investissements et à la baisse des pertes dues aux catastrophes

La compagnie d'assurance Chubb CB.BN a enregistré une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, grâce à l'augmentation du rendement des investissements et à la diminution des pertes dues aux catastrophes.

Les dépenses d'assurance ont continué d'augmenter alors même que les entreprises et les particuliers réduisent leurs autres dépenses, ce qui reflète les efforts déployés pour se prémunir contre les catastrophes liées au climat et les risques émergents tels que les cybermenaces.

Le revenu net d'investissement avant impôt de l'assureur a augmenté de 8 % pour atteindre le chiffre record de 1,69 milliard de dollars au cours du trimestre considéré.

Les assureurs répartissent généralement une partie de leur capital entre différentes catégories d'actifs, y compris les titres à revenu fixe et les actions, dont les rendements reflètent souvent les tendances générales du marché.

Les pertes liées aux catastrophes se sont élevées à 365 millions de dollars avant impôts, contre 607 millions de dollars l'année précédente.

Les sinistres catastrophiques restent une source importante de volatilité pour les assureurs américains. Ils sont en grande partie liés aux ouragans, aux incendies de forêt et à d'autres phénomènes météorologiques violents, le moment et l'intensité de ces événements ayant un impact important sur les résultats.

Le mois dernier, Travelers TRV.N , le géant de l'assurance dommages, a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, grâce à une meilleure performance de souscription et à des rendements d'investissement plus élevés.

Le bénéfice d'exploitation de base de la société, net d'impôts, a augmenté pour atteindre 2,98 milliards de dollars, soit 7,52 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 2,45 milliards de dollars, soit 6,02 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.