Le bénéfice trimestriel de BP dépasse les prévisions à 3,2 milliards de dollars, grâce à l'essor des échanges liés à la guerre en Iran

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* Le secteur des activités commerciales, y compris le négoce pétrolier, affiche son meilleur résultat depuis 2022

* Les divisions de production de gaz et de pétrole de BP ont enregistré des résultats inférieurs aux attentes

* Les marges sur les carburants et les perspectives de production restent sensibles à la guerre en Iran

* BP prévoit de réduire ses obligations hybrides de 4,3 milliards de dollars, la dette nette augmente

(Ajout du cours de l'action, de commentaires, de détails sur les prix du pétrole et du programme de rachat d'actions, ainsi que d'un graphique) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

Le bénéfice de BP BP.L au premier trimestre a plus que doublé en glissement annuel pour atteindre 3,2 milliards de dollars – son plus haut niveau depuis 2023 –, a annoncé mardi le géant pétrolier britannique, dépassant les attentes de 20 % après que la guerre en Iran a dopé ses résultats dans le négoce pétrolier. La flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre a permis aux grandes sociétés européennes d' de tirer des milliards de dollars de la crise de l'approvisionnement énergétique. BP avait déjà annoncé un trimestre exceptionnellement solide pour son département de négoce pétrolier. Son activité Clients et Produits, qui comprend les opérations de négoce pétrolier, a enregistré un bénéfice avant intérêts et impôts de 3,2 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, dépassant les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 2,5 milliards de dollars. Les résultats des divisions gaz, bas carbone et production et exploitation pétrolières de BP se sont quant à eux révélés légèrement inférieurs aux attentes.

La société a annoncé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, sa version du résultat net, de 3,2 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 2,67 milliards de dollars issues d'un sondage d'analystes réalisé par la société et en forte hausse par rapport aux 1,38 milliard de dollars enregistrés au même trimestre l'année précédente.

BP a déclaré que les marges sur les carburants devraient « rester sensibles » aux coûts d'approvisionnement et à la situation au Moyen-Orient, tout en s'attendant à ce que la production en amont déclarée en 2026 soit inférieure en raison des effets du conflit. Les résultats publiés mardi sont les premiers de BP sous la direction de Meg O'Neill. Elle est devenue en avril la cinquième directrice générale de la société depuis 2020 , chargée de mener son pivot stratégique vers le pétrole et le gaz après une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables. « Nous sommes sur la bonne voie, nous renforçons notre bilan et continuons à accélérer la mise en œuvre de nos projets », a déclaré Mme O'Neill.

À 08h39 GMT, l'action BP gagnait 2,5 %, tandis qu'un indice plus large des sociétés énergétiques européennes progressait de 1,3 %.

DES PRIORITÉS « CLAIRES » BP a déclaré qu'elle prévoyait de réduire ses obligations hybrides d'environ 4,3 milliards de dollars pour les ramener à environ 9 milliards de dollars. Les obligations hybrides combinent des caractéristiques de dette et de capitaux propres . Elles rapportent un revenu fixe comme les obligations, mais permettent aux émetteurs de suspendre les paiements, ce qui les rend plus risquées et plus coûteuses, tout en n'étant souvent pas comptabilisées comme de la dette, ce qui contribue à protéger les notations de crédit.

La dette nette devrait légèrement augmenter en raison des variations du fonds de roulement – une mesure de la liquidité correspondant à l'actif circulant moins le passif – s'élevant à 6 milliards de dollars au cours du trimestre, sous l'effet de la guerre en Iran.

La dette nette à la fin du premier trimestre s'élevait à 25,3 milliards de dollars, contre un peu plus de 22 milliards au trimestre précédent.

« Il semble que les priorités soient clairement définies et semblent assez simples: rembourser la dette, remettre de l'ordre dans la maison et asseoir l'entreprise sur des bases plus solides », ont déclaré les analystes de RBC. « Nous anticipons une réduction significative de la dette nette d'ici la fin de l'année. »

Les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran depuis fin février, la fermeture par Téhéran de la voie maritime vitale du détroit d'Ormuz et les attaques de représailles contre les pays voisins du Golfe ont fait grimper les prix mondiaux du pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent, référence mondiale

LCOc1 , se sont établis en moyenne à environ 78,38 dollars le baril au cours du trimestre, contre environ 74,98 dollars un an plus tôt, selon les données de LSEG et les calculs de Reuters. L'impact complet de la hausse des prix du pétrole devrait se faire sentir au deuxième trimestre. En général, la hausse des prix du brut entraîne une baisse des marges de raffinage. Le groupe énergétique italien Eni ENI.MI a relevé la semaine dernière son objectif de rachat d'actions pour 2025 , invoquant l'impact durable de la guerre en Iran. BP a suspendu son propre programme de rachat d'actions en février afin de donner la priorité à la réduction de sa dette et de recentrer ses investissements sur des projets pétroliers et gaziers offrant de meilleurs rendements.