Le bénéfice trimestriel d'U.S. Bancorp augmente grâce à la hausse des revenus de commissions
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

U.S. Bancorp USB.N a annoncé jeudi un bond de 18% de son bénéfice au troisième trimestre , grâce à une reprise de l'activité des marchés de capitaux et à des valorisations plus élevées , ce qui a permis d'augmenter les revenus de commissions de la cinquième banque américaine.

Les revenus de commissions, qui représentent plus de 40 % du revenu total de la banque, ont bondi de 9,5 % au cours du trimestre.

Les commissions sur les marchés des capitaux ont augmenté de 9,3 % en raison d'une hausse de la souscription et de la syndication d'obligations de sociétés, et les commissions de gestion de fiducie et d'investissement ont fait un bond de 9,4 %.

LES REVENUS D'INTÉRÊTS DÉPASSENT LES ATTENTES

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et paient sur les dépôts - ont augmenté de 2,1% à 4,22 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de la direction.

"Dans l'ensemble, le trimestre a été solide, avec un revenu net d'intérêts supérieur aux prévisions, ce qui devrait donner au marché une plus grande confiance dans l'amélioration de la situation", a déclaré Keith Horowitz, analyste chez Citigroup.

La marge d'intérêt nette , une mesure clé de la rentabilité des prêts d'une banque, a augmenté à 2,75 % au cours du trimestre, contre 2,74 % un an plus tôt.

La banque prévoit que les revenus d'intérêts seront relativement stables au quatrième trimestre par rapport au troisième. Au cours du dernier trimestre, elle a vendu des prêts et réorganisé son portefeuille d'investissements obligataires afin d'augmenter les revenus d'intérêts.

U.S. Bancorp a également fait état d'un rendement de 18,6 % sur les fonds propres corporels (ROTCE) - un indicateur de rentabilité très surveillé - au troisième trimestre.

Le bénéfice net applicable aux actionnaires d'U.S. Bancorp a bondi à 1,89 milliard de dollars, soit 1,22 dollar par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 1,60 milliard de dollars, soit 1,03 dollar par action, un an plus tôt.

L'action étant à la traîne par rapport à ses pairs ces dernières années, la banque s'est concentrée sur la stabilisation des dépenses, la croissance organique et l'augmentation des bénéfices dans son activité de paiement.

Les actions de la banque basée à Minneapolis, dans le Minnesota, ont augmenté de 2,1 % dans les échanges de pré-marché.

