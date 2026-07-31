Le bénéfice trimestriel d'ExxonMobil atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, mais reste en deçà des estimations des analystes

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* Le résultat ajusté progresse de 67% par rapport au premier trimestre, pour atteindre 14,7 milliards de dollars

* La production du deuxième trimestre recule à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 4,6 millions de barils équivalent pétrole par jour

* Environ 450 000 barils équivalent pétrole par jour sont hors production au Qatar, selon le directeur financier

* La production du bassin du Permien a dépassé 1,8 million de barils par jour

par Sheila Dang

ExxonMobil XOM.N n'a pas atteint vendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, bien qu'elle ait enregistré son plus gros bénéfice trimestriel depuis quatre ans, grâce à la hausse des cours du pétrole et à l'amélioration des marges de raffinage, favorisées par la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Le résultat ajusté a progressé de 67% par rapport au premier trimestre pour s’établir à 14,7 milliards de dollars, soit 3,52 dollars par action, un chiffre inférieur aux estimations consensuelles des analystes compilées par LSEG, qui s’élevaient à 3,60 dollars par action. Ce bénéfice trimestriel représente néanmoins plus du double de celui enregistré par le plus grand producteur américain au cours de la même période l’année dernière. Cet important bénéfice pourrait susciter de nouvelles réactions négatives de la part du président américain Donald Trump , qui a appelé le mois dernier à l’ouverture d’une enquête sur les compagnies pétrolières après les avoir accusées de "pratiques abusives en matière de prix "

Neil Hansen, directeur financier d’Exxon, a déclaré que les résultats sous-jacents de la société étaient solides et a attribué cet écart aux "fluctuations extrêmes" des prix des matières premières et des marges, difficiles à modéliser. Chevron, autre géant pétrolier américain, a dépassé les estimations des analystes pour le deuxième trimestre, tout comme son homologue européen Shell . Les résultats de TotalEnergies , dont le siège est à Paris, pour le trimestre clos en juin, ont été conformes aux attentes.

"Le deuxième trimestre a été marqué par des perturbations, mais s’est distingué par notre capacité d’exécution", a déclaré Darren Woods, directeur général d’Exxon, dans un communiqué. "À mesure que les conditions évoluaient, nous avons acheminé nos produits là où ils étaient nécessaires." Bien que les États-Unis et l’Iran se soient mis d’accord sur un cessez-le-feu en avril, les deux parties restent en désaccord sur les termes d’un accord de paix, notamment sur les modalités de reprise du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, voie navigable par laquelle transite normalement un cinquième des approvisionnements énergétiques mondiaux.

L’incertitude entourant ce cessez-le-feu fragile a fait grimper le prix du Brent, référence du marché, à un cours de clôture moyen de 96,68 dollars le baril au cours du deuxième trimestre, soit une hausse de 23% par rapport aux trois premiers mois de l’année. L'action Exxon affiche une hausse de 28% depuis le début de l'année, soit un peu moins que l'indice S&P 500 du secteur de l'énergie, qui progresse de 29%.

UNE PARTIE DE LA PRODUCTION DU MOYEN-ORIENT RESTE À L'ARRÊT La production totale d’Exxon s’est élevée à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre, contre 4,6 millions de boepd au cours des trois premiers mois de l’année. Environ 450 000 barils par jour de perte de production sont liés à la production de gaz naturel liquéfié (GNL) au Qatar, qui a subi cette année des attaques iraniennes contre des installations énergétiques . "Cette production reste en grande partie à l’arrêt. La production de GNL est quasi inexistante", a déclaré Hansen, ajoutant qu’environ 150 000 boepd de production de gaz national au Qatar continuaient d’être fournis. Par ailleurs, environ 150 000 barils par jour ne sont plus produits par un gisement des Émirats arabes unis, alors que la production s’élevait à 250 000 barils par jour. Mais Exxon ne pourra comptabiliser les recettes issues de cette production tant que les voies maritimes ne seront pas rouvertes et que la société ne sera pas en mesure de vendre ces barils, a précisé Hansen.

Ces pertes ont été compensées par la hausse de la production du bassin du Permien aux États-Unis au cours du deuxième trimestre, qui a atteint un niveau record de plus de 1,8 million de barils par jour. En Guyane, une cinquième plate-forme de production flottante devrait entrer en service au quatrième trimestre et augmentera la capacité de production de 250 000 barils par jour. Malgré ce résultat en deçà des attentes, ces chiffres marquent un revirement par rapport au premier trimestre, au cours duquel Exxon avait comptabilisé une importante perte comptable de plusieurs milliards de dollars liée à des opérations de couverture financière concernant la livraison de certaines cargaisons.

Exxon a versé 4,3 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 5,1 milliards de dollars d’actions au cours du trimestre. Ce montant de rachat d’actions permet à Exxon de rester en bonne voie pour atteindre son objectif de rachat d’actions à hauteur de 20 milliards de dollars cette année.

Hansen a déclaré que la société se concentrait sur l’amélioration de son bilan avant d’augmenter les dividendes et les rachats d’actions. Il a ajouté qu’Exxon avait réduit sa dette nette de 7 milliards de dollars au deuxième trimestre.