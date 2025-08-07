 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le bénéfice trimestriel d'Expedia augmente grâce à la reprise de la demande de voyages aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Expedia EXPE.O a fait état d'une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, aidé par une reprise de la demande aux États-Unis après que les politiques tarifaires du président Donald Trump aient nui aux dépenses de voyage en avril, envoyant ses actions en hausse de 12 % dans les échanges étendus.

Le bénéfice ajusté de la plateforme de voyage en ligne a augmenté de 21 % à 4,24 dollars par action pour le trimestre, contre 3,51 dollars par action un an plus tôt.

Valeurs associées

EXPEDIA GROUP
187,6100 USD NASDAQ +1,33%
