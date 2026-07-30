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Le bénéfice trimestriel d'Exelon est inférieur aux prévisions en raison d'une hausse des coûts
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe américain d'électricité Exelon

EXC.O a annoncé jeudi un bénéfice ajusté au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, la hausse des coûts ayant partiellement compensé les gains liés à l'augmentation des tarifs de distribution et de transport.

L'action Exelon reculait de 2,6 % en pré-ouverture.

* La société basée à Chicago a affiché un bénéfice d'exploitation ajusté de 43 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 44 centimes par action, selon les données de LSEG. Ce résultat est en hausse par rapport aux 39 centimes par action enregistrés un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,97 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 5,63 milliards de dollars.

* La hausse des tarifs de distribution et de transport a ajouté 41 millions de dollars au résultat trimestriel ajusté, tandis que les autres revenus liés à la fourniture d’énergie ont contribué à hauteur de 64 millions de dollars, a indiqué la société.

* Toutefois, les charges d’exploitation et d’entretien trimestrielles d’Exelon ont augmenté de près de 5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,39 milliard de dollars, tandis que les charges d’intérêts ont progressé de plus de 8 %.

* La charge de la clientèle a également réduit le résultat trimestriel ajusté de 6 millions de dollars par rapport à l’année précédente, soulignant la dépendance de ce service public réglementé à l’égard de la croissance de la base tarifaire et du recouvrement des coûts plutôt qu’aux volumes de vente d’électricité.

* Exelon a réaffirmé ses prévisions de résultat d’exploitation ajusté pour 2026, comprises entre 2,81 et 2,91 dollars par action, et a déclaré qu’elle restait en bonne voie pour afficher une croissance annualisée de ses résultats proche de la limite supérieure de sa fourchette cible de 5 % à 7 % jusqu’en 2029.

* Par ailleurs, Exelon a indiqué que sa filiale réglementée BGE avait déposé en juillet une demande visant à augmenter de 156 millions de dollars les tarifs annuels de distribution d’électricité dans le Maryland afin de financer des investissements dans le réseau, les coûts d’exploitation et la remise en état après les tempêtes.

* Elle a ajouté que sa filiale Atlantic City Electric avait également déposé une proposition concernant un système de stockage par batterie raccordé au réseau de transport dans le New Jersey.

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EXELON
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