Le bénéfice trimestriel d'Equifax augmente grâce à la multiplication des contrôles de crédit et de revenu

Le bureau de crédit Equifax EFX.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, la vigueur des prêts à la consommation ayant entraîné une hausse de la demande de vérifications de crédit et de services de vérification des revenus.

La première réduction des taux d'intérêt de l'année par la Réserve fédérale américaine en septembre et les attentes d'un nouvel assouplissement plus tard en 2025 ont alimenté l'espoir d'une baisse des taux hypothécaires.

Cela a stimulé l'intérêt des acheteurs de maisons et, à son tour, a augmenté la demande de vérifications de crédit et de données de vérification des revenus - des sources de revenus clés pour l'unité de solutions de main-d'œuvre d'Equifax. Cette unité représentait plus de 40 % du chiffre d'affaires total.

Les actions de la société, qui ont perdu 9,3 % depuis le début de l'année, ont augmenté de 1,25 % avant la clôture des marchés.

Les revenus d'Equifax, basée à Atlanta, en Géorgie, ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,55 milliard de dollars au troisième trimestre, grâce à une forte croissance des revenus hypothécaires aux États-Unis.

Les revenus de son unité de solutions de main-d'œuvre, le plus grand secteur d'exploitation de la société, ont augmenté de 5 % pour atteindre 649,4 millions de dollars.

Les revenus de ses services de vérification ont augmenté de 5 % pour atteindre 553,6 millions de dollars, tandis que les revenus de ses services aux employeurs ont augmenté de 1 %.

Sur une base ajustée, Equifax a gagné 252,9 millions de dollars, soit 2,04 $ par action, au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, contre 231,8 millions de dollars, soit 1,85 $ par action, l'année précédente.

Au début du mois, la société américaine d'analyse de données Fair Isaac a dévoilé un programme qui permet aux revendeurs de prêts hypothécaires de calculer et de distribuer ses scores de crédit directement aux consommateurs.