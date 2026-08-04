Le bénéfice trimestriel d'Assurant progresse grâce à la bonne santé de ses activités mondiales liées au mode de vie et au logement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Assurant AIZ.N a annoncé mardi une forte hausse de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre, grâce à la croissance soutenue de ses activités mondiales dans les domaines du logement et des modes de vie, ce qui reflète la dynamique continue des dépenses en matière d'assurance.

Les résultats encourageants de cet assureur spécialisé viennent s'ajouter aux signes indiquant que le secteur a tiré profit de la situation malgré l'incertitude économique générale.

* Les primes nettes acquises, commissions et autres revenus trimestriels de sa division mondiale dédiée au logement, qui propose des assurances habitation souscrites par les prêteurs, des assurances pour les maisons préfabriquées et des assurances contre les inondations, ont augmenté de 7% par rapport à l’année précédente.

* Sa division mondiale “Lifestyle”, qui propose des services de protection des appareils mobiles, de reprise d’appareils usagés ainsi qu’une assistance technique, a enregistré une hausse de 9% de ses primes nettes acquises, commissions et autres revenus au cours du trimestre.

* “Ces performances s’inscrivent dans la continuité de la dynamique que nous avons entamée en début d’année et reflètent la solidité et la pérennité de notre modèle économique, notamment les résultats records enregistrés par la division Global Lifestyle”, a déclaré le directeur général Keith Demmings dans un communiqué.

* La société a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 6,41 dollars par action, contre 5,10 dollars par action un an plus tôt.

* Le résultat net s'est établi à 298,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, en hausse de 27% par rapport à l'année précédente.