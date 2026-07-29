Le bénéfice trimestriel d'Arch Capital affecté par un ralentissement des activités de souscription et une hausse des pertes liées aux catastrophes naturelles

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L'assureur et réassureur spécialisé Arch Capital Group ACGL.O a annoncé mardi une baisse de 16,6 % de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par une hausse des sinistres liés aux catastrophes naturelles et par des résultats techniques moins favorables.

Ces résultats ont été pénalisés par la hausse des sinistres liés aux catastrophes naturelles résultant d’événements météorologiques extrêmes, par la baisse des primes acquises et par un recul du résultat technique, les pertes élevées ayant fait grimper le ratio combiné de l’assureur malgré la bonne tenue des revenus d’investissement.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le résultat technique de l'assureur a reculé d'environ 20 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 657 millions de dollars au cours du trimestre .

* Les primes brutes émises ont baissé de 1,1 % pour s’établir à 6,13 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

* Les pertes catastrophiques avant impôts, nettes des primes d’assurance et de réintégration, se sont élevées à 201 millions de dollars, contre 154 millions de dollars un an plus tôt.

* Arch Capital a affiché un ratio combiné de 83,5 %, contre 81,2 % il y a un an. Un chiffre inférieur à 100 % indique que les primes ont dépassé le montant des sinistres et des charges.

* Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Arch s’est élevé à 1 milliard de dollars, soit 3 dollars par action, pour le trimestre considéré, contre 1,2 milliard de dollars, soit 3,23 dollars par action, un an plus tôt.

* Le résultat net des placements de l’assureur Pembroke, basé aux Bermudes, a progressé à 417 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 405 millions de dollars un an plus tôt.

* Ces résultats contrastent avec ceux de ses concurrents W.R. Berkley WRB.N et Chubb CB.BN , qui ont annoncé la semaine dernière des bénéfices trimestriels en hausse grâce à une souscription solide.