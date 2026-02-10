Le bénéfice trimestriel d'AIG augmente grâce à une meilleure souscription et à une diminution des charges liées aux catastrophes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American International Group AIG.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre , l'assureur ayant été aidé par de solides gains de souscription et de meilleurs rendements sur ses investissements.

Les dépenses d'assurance sont restées stables même si les particuliers et les entreprises ont réduit leurs coûts ailleurs, les acheteurs donnant la priorité à la couverture dans un contexte d'incertitude macroéconomique et de tensions géopolitiques croissantes.

Au dernier trimestre 2025, l' activité catastrophique a été inférieure à la moyenne, ce qui a également joué en faveur des assureurs dommages tels qu'AIG.

Le revenu trimestriel de souscription de l'assurance générale de la société a bondi de 48 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 670 millions de dollars. Les primes nettes émises en assurance générale, sur une base comparable, ont augmenté d' environ 1 % en glissement annuel au cours des trois mois se terminant le 31 décembre.

Travelers Companies TRV.N, société homologue et figure de proue de l'assurance, a également fait état d'une solide performance trimestrielle le mois dernier, grâce à la solidité de ses résultats techniques.

Les charges totales d'AIG liées aux catastrophes se sont élevées à 125 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 325 millions de dollars de l'année précédente .

"2025 a été une année exceptionnelle pour AIG. Nous avons réalisé des progrès considérables dans le cadre de notre stratégie, obtenu des résultats financiers exceptionnels et franchi des étapes importantes qui ont permis à AIG de se positionner pour un avenir radieux", a déclaré Peter Zaffino, directeur général de la société, dans un communiqué.

Le directeur général a ajouté que l'entreprise avait bien démarré l'année 2026 et qu'elle était en bonne voie pour atteindre, voire dépasser, ses objectifs financiers.

Les actions de la société ont gagné près de 18 % en 2025, surperformant l'indice plus large Dow Jones U.S. Select Insurance Index.DJSINS.

Le revenu net d'investissement, sur la base du revenu ajusté avant impôt, a augmenté de 9,4 % au quatrième trimestre, aidé par des marchés en ébullition à la suite des baisses de taux de la Réserve fédérale.

La compagnie - l'un des plus grands assureurs commerciaux au monde - a déclaré un bénéfice ajusté après impôts attribuable aux actionnaires ordinaires de 1,07 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 817 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action, un an plus tôt.