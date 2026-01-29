Le bénéfice trimestriel d'A.O. Smith augmente grâce à une forte demande en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

A.O. Smith AOS.N a affiché jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses chaudières résidentielles et commerciales et ses produits de traitement de l'eau en Amérique du Nord.

"Nos marges en Chine ont augmenté malgré la pression continue sur les volumes en raison des conditions de marché difficiles", a déclaré le directeur général Steve Shafer.

En juillet, la société avait déclaré qu'elle explorerait des partenariats stratégiques et d'autres options pour ses activités en Chine.

Le bénéfice net ajusté d'A.O. Smith pour le quatrième trimestre était de 125,4 millions de dollars, soit 90 cents par action, contre109,7 millions de dollars, soit 75 cents par action, un an plus tôt.

Les ventes de la société en Amérique du Nord ont augmenté de 3,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 713,7 millions de dollars, les prix favorables et l'amélioration de la rentabilité du traitement de l'eau ayant compensé la hausse des coûts des intrants.

Le chiffre d'affaires total de la société basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 912,5 millions de dollars, contre 912,4 millions de dollars un an plus tôt.

A.O. Smith s'attend à ce que le bénéfice par action pour l'ensemble de l'année se situe entre3,85 et 4,15 dollars.