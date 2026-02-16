Le bénéfice semestriel du groupe BHP augmente de 22 % et dépasse les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les résultats et le commentaire du directeur général)

Le groupe BHP BHP.AX a annoncé mardi un bénéfice semestriel sous-jacent plus élevé que prévu, grâce au cuivre qui, pour la première fois, a dépassé le minerai de fer pour contribuer à plus de la moitié des bénéfices du groupe minier.

Le plus grand mineur coté au monde a déclaré un bénéfice sous-jacent attribuable au premier semestre de 6,20 milliards de dollars, en hausse de 22% par rapport à l'année précédente et en avance sur le consensus de Visible Alpha de 6,03 milliards de dollars.

BHP a déclaré un acompte sur dividendes de 73 cents par action, également supérieur aux estimations du marché de 63 cents, et représentant un ratio de distribution de 60 %.

Le cuivre, y compris les sous-produits, a contribué à hauteur de 7,95 milliards de dollars au bénéfice d'exploitation de BHP au cours des six mois se terminant le 31 décembre, soit un peu plus que les 7,50 milliards de dollars du minerai de fer, et représentant 51 % du bénéfice d'exploitation sous-jacent total du groupe, qui s'élève à 15,46 milliards de dollars.

Ce résultat est dû en grande partie à un bond de 32 % des prix réalisés pour le cuivre. Une production record de minerai de fer au premier semestre et des prix plus élevés ont également stimulé les bénéfices du mineur, qui ont atteint leur niveau le plus élevé en trois ans.

BHP a produit un record de 146,6 millions de tonnes métriques de minerai de fer à partir de ses opérations en Australie occidentale sur une base de 100 %, et a reçu des prix plus élevés de 4 % pour son produit de base. Toutefois, elle a signalé une augmentation de 7 % de ses coûts unitaires, due en grande partie à une production record.

Séparément, le mineur a également annoncé un accord de flux d'argent avec Wheaton Precious Metals WPM.TO pour un paiement initial de 4,3 milliards de dollars à l'achèvement, pour livrer de l'argent à partir de sa part de la production de la mine Antamina au Pérou.

En décembre de l'année dernière, BHP a déclaré que Global Infrastructure Partners (GIP), propriété de BlackRock, investirait 2 milliards de dollars dans le réseau électrique intérieur de Western Australia Iron Ore (WAIO) en échange d'une participation minoritaire.

"Ensemble, ces accords permettront de débloquer plus de 6 milliards de dollars de liquidités. Nous pensons pouvoir débloquer jusqu'à 10 milliards de dollars au total", a déclaré Mike Henry, directeur général de l'entreprise.