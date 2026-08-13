Le bénéfice semestriel de l'assureur australien QBE progresse de près de 4 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'assurance australienne QBE Insurance QBE.AX a annoncé vendredi une hausse de 3,6 % de son bénéfice semestriel, grâce à une augmentation des revenus nets d'investissement, tandis que les coûts liés aux catastrophes se sont également révélés inférieurs aux provisions constituées.

Le bénéfice net ajusté de l'assureur après impôts s'est établi à 1 033 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre 997 millions de dollars enregistrés un an plus tôt .

Ce résultat a dépassé l'estimation de VA, qui s'élevait à 1,02 milliard de dollars.