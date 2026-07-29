Le bénéfice net de Verallia grevé par des charges de restructuration

Verallia fait part d'une baisse de son résultat net à 27 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre 68 MEUR un an auparavant, principalement liée à l'impact exceptionnel des charges de restructuration liées aux plans d'adaptation de l'empreinte industrielle du groupe en Europe.

Son EBITDA ajusté est resté stable à 352 MEUR, soit une marge de 20,7%, en hausse de 33 points de base par rapport au 1er semestre 2025, avec toutefois un retrait au 2e trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025 (21,4% contre 22,5%).

A 1 699 MEUR, son chiffre d'affaires semestriel a baissé de 1,4% (-1% à périmètre et taux de change constants), en raison principalement de la baisse des prix de vente, tandis que les volumes sont restés stables, la croissance dans la plupart des pays ayant compensé la baisse attendue de l'activité en Allemagne.

Le fabricant d'emballages en verre revendique aussi un free cash-flow de 102 MEUR au 1er semestre 2026, contre 66 MEUR un an auparavant, et une légère amélioration du ratio d'endettement à 2,6 fois l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois.

Sous réserve de l'absence d'une détérioration significative de la situation au Moyen-Orient, Verallia réaffirme ses perspectives pour 2026, en particulier un EBITDA ajusté d'environ 700 MEUR et un free cash-flow d'environ 220 MEUR (hors décaissements liés au projet d'adaptation de l'empreinte industrielle).