Le bénéfice net d'Exxon recule, sa production affectée par la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du directeur général sur les interdictions d'exportation de pétrole brut et fait le point sur l'évolution du cours de l'action)

* Les perturbations au Moyen-Orient pèsent sur les bénéfices d'Exxon

* Le conflit entre les États-Unis et l'Iran affecte la production, les volumes pourraient encore baisser au deuxième trimestre

* Les grandes compagnies pétrolières subissent des répercussions inégales de la guerre entre les États-Unis et l'Iran

* Le directeur financier indique que les pertes comptables liées à la couverture devraient se résorber d'ici « quelques mois »

par Sheila Dang

Exxon Mobil XOM.N a dépassé vendredi les estimations de bénéfice ajusté, grâce à une production accrue en Guyane et dans le bassin permien, bien que le résultat net ait chuté à son plus bas niveau en cinq ans en raison des perturbations mondiales de l'approvisionnement liées à la guerre avec l'Iran , qui, selon le directeur général de la société, pourraient s'aggraver dans les mois à venir.

Le bénéfice ajusté pour les trois premiers mois de l'année s'est établi à 1,16 dollar par action, dépassant l'estimation consensuelle de 1,00 dollar compilée par LSEG, tandis que le bénéfice net s'est élevé à 4,2 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2021. Il s'élevait à 7,7 milliards de dollars pour la même période de l'année précédente. Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole américain CLc1 et international LCOc1 bien au-delà de 100 dollars le baril, mais l'impact sur les bénéfices des grandes compagnies pétrolières a été inégal. Exxon, l'une des plus exposées, a vu sa production baisser, tandis que ses rivales européennes BP BP.L et Total TTEF.PA ont enregistré des bénéfices plus élevés grâce à leurs activités de négoce.

Environ 20 % de la production pétrolière et gazière d'Exxon se situe au Moyen-Orient, ce qui représente l'un des taux d'exposition les plus élevés parmi les grandes compagnies pétrolières. Chevron CVX.N , le deuxième producteur de pétrole américain, a déclaré vendredi que moins de 5 % de sa production provenait de cette région.

Le directeur général Darren Woods a averti que les prix pourraient continuer à augmenter, affirmant que la perturbation de l'approvisionnement avait jusqu'à présent été quelque peu compensée par la réduction des stocks, ajoutant qu'il faudrait peut-être un à deux mois pour que les flux d'expédition reprennent une fois que le détroit d'Ormuz, point névralgique, serait rouvert.

« Si l'on considère la perturbation sans précédent de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel, le marché n'en a pas encore ressenti pleinement l'impact », a déclaré M. Woods aux analystes lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Il a ajouté que toute interdiction d'exportation de brut serait « extrêmement préjudiciable » à l'industrie pétrolière, car l'arrêt des exportations entraînerait l'arrêt de la production. L'actionExxon a reculé de moins de 1 % dans l'après-midi.

La production mondiale d’Exxon s’est élevée à 4,59 millions de barils équivalent pétrole par jour pour le trimestre, en légère hausse par rapport à l’année dernière, mais en baisse de près de 8 % par rapport aux 5 millions de barils par jour du quatrième trimestre, en grande partie à cause des perturbations persistantes dans le détroit d’Ormuz, actuellement fermé, par lequel transite un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz.

Si le détroit restait fermé jusqu'à la fin du deuxième trimestre, Exxon a déclaré que la production chuterait entre 4,1 millions et 4,3 millions de barils équivalent pétrole par jour, ce qui inclurait une baisse de la production au Moyen-Orient de 750 000 b/j par rapport à 2025.

Si la voie navigable venait à rouvrir immédiatement, la production du deuxième trimestre pourrait atteindre 4,7 millions de barils par jour, a déclaré la société.

Le chiffre ajusté d'Exxon exclut une perte de 700 millions de dollars liée aux cargaisons qui n'ont pas pu être livrées en raison de la perturbation sans précédent de l'approvisionnement causée par le conflit, qui a débuté fin février.

UN ENVIRONNEMENT « TRÈS VOLATIL »

Le directeur général d'Exxon, Darren Woods, a déclaré que la société maintiendrait sa stratégie actuelle consistant à se concentrer sur ce qu'elle considère comme une production de haute qualité.

« Le conflit au Moyen-Orient a contribué à créer un environnement opérationnel très volatil. L'offre s'est resserrée. La logistique est devenue plus complexe. Les marchés ont évolué rapidement. Ce type d'environnement ne modifie pas notre stratégie, il prouve son efficacité », a-t-il déclaré dans un discours préparé.

Au cours de la conférence téléphonique, M. Woods a indiqué qu'il faudrait du temps pour réparer deux installations de GNL endommagées au Qatar, qui représentent également une part importante du portefeuille de gaz naturel liquéfié d'Exxon. Le producteur de pétrole détient des participations dans deux installations de GNL d' , au Qatar, qui ont été touchées par des attaques iraniennes.

Exxon a indiqué que les trains de GNL resteraient hors service après la réouverture du détroit et qu'elle collaborerait avec l'opérateur QatarEnergy pour trouver des moyens d'accélérer les réparations.

« Nous nous attendons à ce que des questions soient soulevées aujourd’hui concernant les projets d’Exxon visant à augmenter potentiellement son activité », a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note. « Nous prévoyons une réaction neutre aux résultats d’aujourd’hui. »

LES PRODUITS DÉRIVÉS PÈSENT SUR LES RÉSULTATS

Les principaux actifs en amont d'Exxon sont le bassin permien et la production offshore en Guyane. Neil Hansen, directeur financier d'Exxon, a déclaré que la production en Guyane avait atteint un nouveau record et que la société continuait de croître dans le bassin permien. Cela a contribué à compenser les perturbations au Moyen-Orient.

Exxon avait précédemment fait état d'un impact de plusieurs milliards de dollars lié à des effets de calendrier, qu'elle prévoit de résorber au cours des trimestres suivants. Le bénéfice s'est élevé à 2,09 dollars par action hors pertes sur dérivés financiers.

Exxon utilise des produits dérivés financiers pour atténuer le risque de variation des prix pendant le délai nécessaire à la livraison des cargaisons aux clients. La valeur de l'expédition physique n'est pas reflétée dans les bénéfices tant que la transaction n'est pas finalisée, ce qui crée un effet de calendrier, a expliqué la société.

« En général, il faut quelques mois pour que cela se résorbe », a déclaré M. Hansen lors d'une interview, tout en ajoutant qu'il était difficile de prédire l'ampleur des effets de calendrier potentiels, qui dépendront de l'évolution des prix des matières premières.

Les bénéfices en amont, y compris les éléments identifiés, se sont élevés à 5,7 milliards de dollars, en hausse de 63 % par rapport au trimestre précédent et en baisse de 15 % par rapport à l'année dernière.

La division aval a enregistré une perte de 1,3 milliard de dollars, contre un bénéfice de 827 millions de dollars l'année dernière. En excluant tous les effets de calendrier, Exxon a déclaré que les bénéfices de la division aval s'élevaient à 2,8 milliards de dollars.

M. Hansen a déclaré que l'activité sous-jacente était résiliente et que, hors effets de calendrier et cargaisons non livrées, le résultat net avait augmenté par rapport à l'année précédente.

Le flux de trésorerie disponible d'Exxon s'est élevé à 2,7 milliards de dollars au premier trimestre, contre 8,8 milliards de dollars à la même période l'année dernière. La société a versé 4,3 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 4,9 milliards de dollars d'actions au cours du premier trimestre.

Les dépenses d'investissement en espèces ont totalisé 6,2 milliards de dollars, conformément aux prévisions de la société pour l'ensemble de l'année.