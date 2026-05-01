Une entreprise US veut faire renaître l'antilope "bluebuck" plus de deux siècles après

Représentation artistique de l'antilope africaine éteinte appelée "Bluebuck"

par Will Dunham

Le bluebuck ou hippotrague blue, une antilope au pelage bleu ardoise argenté et aux ‌cornes impressionnantes, peuplait les prairies côtières de la région du Cap, au sud-ouest de l'Afrique du Sud, avant que les colons européens ne le chassent jusqu'à l'extinction vers 1800.

Une entreprise américaine prévoit désormais de faire ​renaître le bluebuck dans le cadre de ses efforts de désextinction.

Colossal Biosciences, basée à Dallas, a annoncé en fin de semaine avoir ajouté le bluebuck à son portefeuille de projets de désextinction basés sur le génie génétique, aux côtés de trois autres mammifères – le loup géant, le mammouth laineux et le thylacine, également appelé tigre de Tasmanie – et de deux oiseaux, le dodo et le moa.

"Cela fait deux ans ​que nous travaillons sur le projet du bluebuck et nous avons déjà franchi plusieurs étapes fondamentales", a déclaré à Reuters Ben Lamm, directeur général et cofondateur de Colossal.

"Nous sommes tout aussi enthousiastes à l'idée que notre technologie puisse aider les antilopes vivantes aujourd'hui. Environ un tiers ​des quelque 90 espèces d'antilopes dans le monde sont menacées ou quasi menacées".

Très prisés pour la couleur ⁠unique de leur peau, les bluebucks ont été chassés jusqu'à l'extinction seulement 34 ans après la première description scientifique de l'espèce.

L'animal mesurait environ 1,2 mètre au garrot, avec des cornes noires ‌annelées et recourbées vers l'arrière atteignant environ 56,5 cm de long, et était plus petit que les antilopes rouannes et sables, qui lui sont étroitement apparentées.

"Ce sont les humains qui en sont responsables. Les colons européens ont exterminé le bluebuck du Cap en moins de 34 ans. Il n'y a aucune ambiguïté quant à ​la cause et aucune ambiguïté quant à la responsabilité. Si nous avons la ‌capacité de réparer cette injustice, je pense que nous en avons l'obligation", a dit Ben Lamm.

En avril 2025, la société a annoncé la ⁠naissance de trois louveteaux génétiquement modifiés, créés à l'aide d'ADN ancien obtenu à partir de restes fossilisés de loups géants, un prédateur de l'ère glaciaire disparu il y a environ 13.000 ans.

Le processus utilisé pour les créer a consisté à modifier les gènes du loup gris, le plus proche parent vivant de l'espèce éteinte, afin d'y ajouter des traits du loup géant, puis à créer un embryon.

Dans le cas du ⁠bluebuck, Colossal entend modifier les gènes d'une ‌antilope africaine appelée rouanne - ou antilope cheval - son plus proche parent vivant.

"Nous en sommes maintenant à la phase d'édition du génome, où nous introduisons des modifications et ⁠des gènes clés du bluebuck dans les cellules de l'antilope rouanne", a poursuivi Ben Lamm.

"Une fois les différentes modifications terminées, la prochaine étape consistera à utiliser les cellules modifiées pour créer un embryon et ‌passer à l'implantation. À partir de là, la gestation durerait environ neuf mois".

Il est prévu d'implanter l'embryon dans une mère porteuse rouanne. Dans le cadre du projet sur le loup ⁠géant, des embryons ont été créés à partir de cellules de loup gris modifiées par clonage, puis implantés dans des mères porteuses domestiques.

UN ⁠SPÉCIMEN DE MUSÉE

Benn Lamm a déclaré que l'entreprise ‌avait principalement utilisé une peau empaillée de bluebuck provenant d'un jeune mâle conservée au Musée suédois d'histoire naturelle de Stockholm pour obtenir l'ADN de bluebuck.

L'équipe a comparé les génomes du bluebuck et de l'antilope ​rouanne pour comprendre ce qui rendait le bluebuck unique, a noté Benn Lamm, soulignant que les deux espèces présentent ‌plus de 98% de similitudes génomiques.

L'équipe a créé des cellules souches pluripotentes chez l'antilope rouanne – "essentiellement des 'cellules souches' polyvalentes capables de se différencier en de nombreux types cellulaires", selon Ben Lamm.

"Nous avons également réalisé des avancées dans les méthodes de ​reproduction, notamment en prélevant avec succès des ovules chez des espèces d'antilopes à l'aide de techniques de pointe", poursuit-il.

Alors même qu'un nombre croissant d'espèces disparaissent en raison des activités humaines, les scientifiques débattent de l'éthique de la tentative de faire revivre des espèces éteintes.

"Honnêtement, je pense que ce débat sert parfois à éviter une discussion plus difficile, à savoir que la conservation telle qu'elle est pratiquée actuellement n'est ⁠pas efficace. Nous perdons des espèces plus rapidement que nos outils actuels ne peuvent y remédier", a dit Ben Lamm.

Colossal a baptisé les loups qu'elle a créés "loups géants" et a qualifié l'espèce de premier animal au monde à avoir été "déséteint" avec succès. Certains experts externes les ont décrits comme des loups gris génétiquement modifiés.

"Les loups géants se portent très bien", a assuré Ben Lamm.

"Les trois loups géants vivent dans une vaste réserve écologique sécurisée de 2.000 acres (810 hectares) qui nous permet de les surveiller et de les gérer tout en leur offrant un habitat semi-sauvage où ils peuvent s'épanouir. Nous espérons avoir d'autres petits loups géants d'ici la fin de l'année", a-t-il ajouté.

"Nous ferons également des annonces concernant les avancées scientifiques sur le mammouth, le dodo, le thylacine et le moa avant la fin de l'année, mais ​tous les projets sont en bonne voie".

(Version française Benoît Van Overstraeten)