Le bénéfice et le chiffre d'affaires d'Airbnb au troisième trimestre s'améliorent grâce à une forte demande internationale
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 2)

La société de location de vacances Airbnb ABNB.O a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, grâce à des réservations importantes sur des marchés tels que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique.

Les actions de la société ont augmenté de 4,6 % après la cloche.

La société basée à San Francisco a personnalisé sa plateforme pour les publics régionaux, en ajoutant de nouvelles options de paiement et en lançant des campagnes de marketing axées sur les marchés locaux.

Airbnb a déclaré que les réservations sur ses marchés en expansion ont augmenté deux fois plus vite que sur ses marchés principaux, à savoir les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et la France, au cours de l'année écoulée.

Au troisième trimestre, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4,10 milliards de dollars, en hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Les réservations brutes ont augmenté d'environ 14 % pour atteindre 22,9 milliards de dollars.

La société de location a enregistré un bénéfice par action de 2,21 dollars, contre 2,13 dollars l'année dernière.

Au cours du trimestre, l'entreprise de voyage a connu la croissance la plus rapide des nuits et des sièges réservés - une mesure qui combine les séjours et les activités réservés sur Airbnb - en Amérique latine, aidée par le lancement d'un plan de paiement sans intérêt au Brésil.

La période couverte par le rapport a également été soutenue par une augmentation de 27 % des réservations trimestrielles pour les voyages intérieurs au Japon, et une augmentation de 50 % des nouveaux utilisateurs en Inde.

Parallèlement, le nombre de nuits réservées en Amérique du Nord a connu une hausse à un chiffre, légèrement supérieure à celle du trimestre précédent, grâce au lancement de l'option "Reserve Now, Pay Later" aux États-Unis, qui incite les voyageurs à réserver leurs séjours plus longtemps à l'avance.

Le marché américain est au centre de l'attention car les consommateurs réduisent leurs dépenses de voyage, préoccupés par l'inflation persistante et l'incertitude économique.

Les prévisions de revenus d'Airbnb pour le quatrième trimestre, de 2,66 à 2,72 milliards de dollars, étaient largement supérieures aux estimations de Wall Street, de 2,67 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

