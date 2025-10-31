Le bénéfice du troisième trimestre de la société canadienne Cenovus Energy augmente grâce à une hausse de la production

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus Energy CVE.TO a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, aidé par une augmentation de la production en amont et des volumes de raffinage.

Le bénéfice net de la société basée à Calgary, en Alberta, a augmenté pour atteindre 1,29 milliard de dollars canadiens (920 millions de dollars), ou 72 cents canadiens par action, au cours du trimestre terminé le 30 septembre, contre 820 millions de dollars canadiens, ou 42 cents canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)