Le bénéfice du troisième trimestre de la société canadienne Cenovus Energy augmente grâce à une hausse de la production
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus Energy CVE.TO a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, aidé par une augmentation de la production en amont et des volumes de raffinage.

Le bénéfice net de la société basée à Calgary, en Alberta, a augmenté pour atteindre 1,29 milliard de dollars canadiens (920 millions de dollars), ou 72 cents canadiens par action, au cours du trimestre terminé le 30 septembre, contre 820 millions de dollars canadiens, ou 42 cents canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,4024 dollar canadien)

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
23,470 CAD TSX -1,39%
Gaz naturel
3,96 USD NYMEX -2,49%
Pétrole Brent
64,59 USD Ice Europ -0,20%
Pétrole WTI
60,12 USD Ice Europ -0,32%
