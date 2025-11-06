Le bénéfice du troisième trimestre d'Allstate augmente grâce à une bonne performance de souscription

Allstate ALL.N a fait état d'un bond de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, l'assureur ayant bénéficié d'une solide performance de souscription et de gains d'investissement.

Les entreprises et les ménages ont maintenu leurs dépenses en polices d'assurance au cours du trimestre de juillet à septembre, ce qui a permis aux assureurs de biens et de responsabilités d'engranger des gains.

Le revenu de souscription du segment dommages d'Allstate a bondi à 2,89 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 495 millions de dollars à la même période de l'année précédente.

Le segment a enregistré un ratio combiné sous-jacent de 78,7 %, contre 83,2 % l'année précédente. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Les sinistres catastrophiques d'Allstate ont chuté de 67,2 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

American International Group AIG.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à de solides gains de souscription.

Le revenu net d'investissement d'Allstate a augmenté pour atteindre 949 millions de dollars au troisième trimestre, contre 783 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

L'assureur basé à Northbrook, dans l'Illinois, a déclaré un bénéfice net ajusté de 2,98 milliards de dollars, soit 11,17 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,05 milliard de dollars, soit 3,91 dollars par action, un an plus tôt.

Les actions de la société ont augmenté de 1,6 % après la clôture des marchés.