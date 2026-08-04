Le bénéfice du sidérurgiste Ternium progresse au deuxième trimestre, avec des perspectives prometteuses pour l'avenir

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Le sidérurgiste latino-américain Ternium a annoncé mardi que son résultat net du deuxième trimestre avait progressé d’environ 80 % pour atteindre 465 millions de dollars, grâce à l’amélioration des expéditions et des marges, et a prévu une hausse de son Ebitda ajusté au troisième trimestre, grâce à des volumes plus importants et à de meilleurs prix.

La société a indiqué que son Ebitda ajusté avait progressé de 78 % en glissement annuel pour atteindre 717 millions de dollars, tandis que son chiffre d’affaires net avait augmenté de 10 % par rapport à la même période de l’année précédente, à 4,34 milliards de dollars.

* Ternium a expliqué que les performances du deuxième trimestre avaient été soutenues par un redressement du marché de l’acier au Mexique, où les mesures prises contre les importations à bas prix et la normalisation des stocks ont favorisé la demande, ainsi que par l’amélioration du climat économique au Brésil à la suite des mesures gouvernementales visant à promouvoir une concurrence loyale.

* Le sidérurgiste a déclaré s’attendre à ce que l’EBITDA ajusté progresse à nouveau au troisième trimestre par rapport au deuxième, grâce à la hausse des expéditions et à l’amélioration des marges, la hausse du chiffre d’affaires par tonne compensant en partie l’augmentation des coûts par tonne.

* Au Mexique, Ternium a indiqué que les expéditions devraient poursuivre leur reprise, la demande commerciale restant soutenue, grâce à de nouveaux projets de gazoducs, à la substitution des importations chez plusieurs équipementiers et aux travaux d’infrastructures publiques.

* Au Brésil, la société a indiqué que la demande restait inégale, la vigueur des secteurs de l’automobile et des équipements d’infrastructure étant contrebalancée par la faiblesse du secteur des machines agricoles. Elle a ajouté que les importations élevées d’acier et de produits manufacturés contenant de l’acier continuaient d’exercer une pression sur le marché, bien que les mesures de défense commerciale gagnent du terrain après le renouvellement du système de quotas sur l’acier du pays jusqu’en juin 2027.