Le bénéfice du deuxième trimestre de CarMax chute en raison de la baisse de la demande de voitures d'occasion

CarMax KMX.N a annoncé une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, alors que la baisse de la demande de véhicules d'occasion continue de peser sur le marché américain des véhicules d'occasion, faisant chuter les actions de la société de près de 13 % dans les échanges avant bourse.

Le distributeur de véhicules d'occasion est confronté à l'augmentation des coûts de réparation et de nettoyage, ainsi qu'au ralentissement de la demande des consommateurs dans un contexte de taux d'intérêt élevés et de vents contraires liés aux tarifs douaniers.

"Bien que ce trimestre ait été difficile, nous restons confiants dans notre stratégie à long terme et dans la solidité du modèle de bénéfices que nous avons construit", a déclaré le directeur général Bill Nash.

La société basée à Richmond, en Virginie, a vendu 199 729 unités de véhicules d'occasion entre juin et août, soit une baisse de 5,4 % par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes de véhicules en gros ont également chuté de 2,2 % d'une année sur l'autre.

Dans une note de recherche publiée en début de semaine, un analyste d'Evercore ISI a déclaré que CarMax devrait renouer avec une croissance positive des ventes à magasins comparables au troisième trimestre, mais que la pression concurrentielle - en particulier celle de Carvana CVNA.N - reste un risque majeur, et que tout retard dans l'exécution pourrait ralentir la reprise.

Son homologue AutoNation AN.N a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats de juillet que les constructeurs automobiles maintiendraient probablement des prix compétitifs sur les modèles phares, tout en ajustant progressivement les prix sur l'ensemble de leur gamme.

Le revenu de l'activité de financement automobile de CarMax a chuté de 11,2 % pour atteindre 102,6 millions de dollars, car une provision plus élevée pour les pertes sur prêts a compensé les gains de la marge d'intérêt nette.

CarMax a déclaré un bénéfice net de 95,4 millions de dollars, soit 64 cents par action, pour le trimestre clos le 31 août, contre 133 millions de dollars, soit 85 cents par action, pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 6 % pour atteindre 6,59 milliards de dollars, contre 7,02 milliards de dollars estimés par Wall Street, selon les données compilées par LSEG.