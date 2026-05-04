Le bénéfice de Tyson Foods dépasse les prévisions grâce à la bonne santé de son activité dans le secteur de la volaille

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* Tyson revoit à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté annuel

* Au deuxième trimestre, les volumes de vente de bœuf ont baissé de 13,1 %, tandis que les prix ont augmenté de 11,5 %

* Les volumes de poulet au deuxième trimestre ont augmenté de 1,7 %

(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3, détails aux paragraphes 9 et 13)

Le transformateur de viande Tyson Foods

TSN.N a annoncé lundi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, la hausse des ventes de poulet ayant contribué à compenser la forte baisse de la demande de bœuf cher.

Les consommateurs avides de protéines se sont tournés vers des types de viande plus abordables, tels que le poulet et le porc, alors que les prix du bœuf ont atteint des niveaux records.

"Les protéines animales restent une priorité pour les consommateurs", a déclaré le directeur général Donnie King, ajoutant que Tyson est bien placé pour tirer parti de la tendance à long terme selon laquelle les protéines font partie d'une alimentation saine.

Tyson a relevé ses prévisions de bénéfice pour l'exercice 2026 concernant son activité poulet, les portant de 1,65 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 1,9 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, à 1,9 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 2,05 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Les volumes de poulet ont augmenté de 1,7 % au cours du deuxième trimestre, tandis que la marge d'exploitation ajustée de l'unité a progressé de 12,2 %.

Le segment du bœuf de Tyson continue toutefois de connaître des difficultés après que des années de sécheresse ont réduit l'offre de bétail aux États-Unis, faisant grimper les prix du bœuf et comprimant les marges des transformateurs, car la hausse des coûts du bétail dépasse les gains liés à l'augmentation des prix de vente.

Le fabricant de hot-dogs Ball Park a indiqué que les coûts du bétail avaient augmenté d'environ 600 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente.

Tyson prévoit une perte d'exploitation ajustée de 350 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars à 500 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars pour son activité de viande bovine au cours de l'exercice 2026, contre une perte de 250 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars à 500 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars prévue précédemment.

Ces prévisions laissent entrevoir des pertes moins importantes au second semestre qu'au premier.

Sa division bovine a enregistré une perte d'exploitation ajustée trimestrielle de 202 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, en aggravation par rapport à la perte de 113 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars enregistrée un an plus tôt.

En novembre, le président américain Donald Trump a accusé les entreprises de transformation de viande de faire grimper les prix du bœuf par le biais de manipulations et de collusion, et a ordonné au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête.

À l'échelle du groupe, le bénéfice ajusté de 87 cents par action a dépassé l'estimation moyenne des analystes de 78 cents, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré que le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir des répercussions importantes, notamment une hausse des coûts de transport, mais a noté qu'aucun effet significatif n'avait été constaté jusqu'à présent.

Tyson a relevé ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté annuel, les portant de 2,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 2,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, à 2,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 2,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.