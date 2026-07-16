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Le bénéfice de TSMC bondit de 77% au T2 pour atteindre un niveau record
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 08:12

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a fait état jeudi d'une hausse de 77% de son bénéfice net au deuxième trimestre, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance dépassant largement les attentes du marché et atteignant un niveau record.

Sur la période, le groupe taïwanais a affiché un bénéfice net de 706,6 milliards de dollars taïwanais (19,18 milliards d'euros), tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 632,6 milliards, selon les données de LSEG SmartEstimate.

Selon les analystes, la demande pour les technologies de fabrication en 3 nanomètres et 2 nanomètres TSMC destinées aux puces d’intelligence artificielle (IA), ainsi que pour sa technologie avancée d’encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l’entreprise la plus valorisée d’Asie, fournisseur clé de Nvidia et d’Apple. La capitalisation boursière de TSMC s'élève désormais à environ 1.970 milliards de dollars (1,720 milliards d'euros), soit près du double de celle de son rival sud-coréen Samsung Electronics.

Lundi, le groupe a déjà annoncé une hausse de 36% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, dépassant les prévisions du marché et atteignant également un niveau record.

Les analystes s'attendent à ce que TSMC revoie à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et observeront lors d'une présentation plus tard jeudi si l'entreprise augmente ses dépenses d'investissement.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en avril, TSMC avait indiqué que ses dépenses d’investissement pour 2026 se situeraient dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, comprises entre 52 et 56 milliards de dollars.

(Rédigé par Wen-Yee Lee, Faith Hung et Ben Blanchard ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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