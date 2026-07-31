Le bénéfice de T. Rowe Price dépasse les prévisions grâce à la hausse des commissions de conseil

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Le gestionnaire d'actifs T. Rowe Price Group TROW.O , soutenu par Goldman Sachs a dépassé vendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse des commissions de conseil en investissement et à la progression des marchés boursiers, qui ont entraîné une augmentation des actifs sous gestion.

Voici quelques détails:

* Les actifs sous gestion de la société, qui déterminent le montant de ses commissions de conseil en investissement, ont progressé de 12,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1 890 milliards de dollars au 30 juin.

* La forte reprise des actions américaines, le S&P 500 et le Nasdaq ayant enregistré leur meilleure performance trimestrielle depuis 2020, a contribué à la hausse des actifs sous gestion et des revenus issus des commissions.

* Les commissions de conseil en investissement de T. Rowe Price, principale source de ses revenus, ont augmenté de 11,3 % pour atteindre 1,74 milliard de dollars au cours du trimestre.

* Le bénéfice ajusté s’est élevé à 565 millions de dollars, soit 2,57 dollars par action, pour le trimestre, contre 506,8 millions de dollars, soit 2,24 dollars par action, un an plus tôt. Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,50 dollars par action.

* Son concurrent Invesco IVZ.N a également bénéficié de la hausse des marchés, qui a contribué à l'augmentation des actifs sous gestion et des revenus liés aux commissions.

* Les actions de la société basée à Baltimore, dans le Maryland, qui ont progressé de plus de 16 % depuis le début de l'année, ont gagné 2 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse après l'annonce des résultats.