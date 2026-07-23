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Le bénéfice de STMicroelectronics est inférieur aux prévisions, l'action recule de 14 %
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 10:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le résultat opérationnel du deuxième trimestre et les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre sont en deçà des attentes

* Le cours de l'action chute de 14 % alors que les espoirs de reprise sont déçus

* Le directeur général table sur un chiffre d'affaires supérieur à 4 milliards de dollars au quatrième trimestre, grâce à la demande en matière d'IA et de satellites

(Reformulation du chapeau concernant le résultat inférieur aux attentes au deuxième trimestre et les prévisions de chiffre d'affaires du troisième trimestre, commentaire de JPM au paragraphe 11) par Nathan Vifflin

STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé jeudi un bénéfice récurrent du deuxième trimestre inférieur aux attentes du marché et des prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre légèrement en deçà des estimations des analystes, ce qui a entraîné une chute de 14 % de son cours.

Ces résultats ont déçu les investisseurs qui misaient sur une reprise plus rapide chez le fabricant franco-italien de puces électroniques, après un ralentissement prolongé sur ses marchés de l'automobile et de l'industrie. Malgré la chute de jeudi, le titre affiche toujours une hausse de plus de 110 % depuis le début de l'année.

STMicro prévoit un chiffre d’affaires de 3,70 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le troisième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 3,5 %, contre une estimation moyenne des analystes de 3,72 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données de LSEG.

Les analystes de Jefferies ont estimé que les prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre étaient en deçà des attentes, « peut-être en raison d’une montée en puissance plus lente de l’iPhone 18 », bien que les prévisions d’une marge brute plus solide et les perspectives pour le quatrième trimestre laissent entrevoir une année 2027 meilleure que prévu.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) du deuxième trimestre s’est établi à 679 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, bien en deçà des attentes du marché qui s’élevaient à 797,7 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

Ces résultats décevants ont éclipsé le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, supérieur aux prévisions, ainsi que les perspectives optimistes de la direction concernant les centres de données liés à l’IA et les communications par satellite en orbite terrestre basse.

La société a expliqué que cette baisse des bénéfices était due à des dépréciations, à des coûts de restructuration et à d’autres coûts liés à l’arrêt progressif de certaines activités, ainsi qu’à des effets comptables liés à l’acquisition de l’activité de capteurs de NXP NXPI.O .

« Au cours du trimestre, la demande a encore progressé, avec un niveau élevé de commandes sur tous les marchés finaux. Nous avons constaté une meilleure visibilité et des signes de resserrement de l’offre dans plusieurs catégories de produits », a déclaréle directeur général Jean-Marc Chery dans un communiqué.

« Nous anticipons une accélération de la croissance du chiffre d’affaires au quatrième trimestre, principalement tirée par nos programmes clients en cours dans les centres de données d’IA et les communications par satellites en orbite basse (LEO). Nous prévoyons un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le quatrième trimestre », a-t-il ajouté.

La société a revu à la hausse ses objectifs de chiffre d’affaires dans le secteur des centres de données, indiquant qu’elle table désormais sur plus d’un milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2026 et bien plus de 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en 2027, en supposant que les tendances actuelles de la demande et les engagements clients se maintiennent.

Les analystes de J.P. Morgan ont estimé que STMicro n’avait « pas fait suffisamment pour faire progresser le cours de l’action de manière significative », ajoutant que « l’annonce préalable de juin avait suscité des attentes plus élevées » et que les investisseurs avaient encore besoin de voir davantage de signes d’amélioration de la marge brute pour se montrer nettement plus optimistes.

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269,2400 USD NASDAQ -2,90%
STMICROELECTRONICS
46,765 EUR Euronext Paris -2,46%
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1 commentaire

  • 23 juillet 10:20

    l'action a simplement trop monté sur des rêves du futur et doit reb=ntrer dans le rang.
    J'espère que vous avez tous pris vos bénéfices sur la folie basée sur rien.

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