Le bénéfice de Steel Dynamics au deuxième trimestre bondit grâce à des expéditions record et à une amélioration des prix

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Steel Dynamics STLD.O a annoncé lundi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à des expéditions d'acier record et à une hausse des prix.

Les importations américaines d’acier sont restées proches de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, les droits de douane et les restrictions commerciales ayant freiné les volumes entrants, tandis que la relocalisation de la production manufacturière, les investissements dans les infrastructures et la régionalisation croissante des chaînes d’approvisionnement ont soutenu la production nationale.

* La forte demande locale, conjuguée à une offre restreinte, a permis aux sidérurgistes américains de tirer profit de la hausse des prix de l’acier.

* La société, dont le siège se trouve à Fort Wayne, dans l’Indiana, a annoncé un bénéfice par action de 3,69 dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 2,01 dollars un an plus tôt.

* Ce bénéfice inclut une charge de 16 millions de dollars liée à des dépréciations d’actifs dans le cadre du déménagement prévu d’une usine de recyclage d’aluminium.

* Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté d'un tiers par rapport à l'année dernière, passant à 6,09 milliards de dollars, grâce notamment à des expéditions d'acier record de 3,7 millions de tonnes.

* L'action Steel Dynamics a toutefois reculé d'environ 2 % en séance prolongée.