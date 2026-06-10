Le bénéfice de SPAR Afrique du Sud s'effondre et sa dette augmente alors que les pressions commerciales s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails des résultats aux paragraphes 3 à 7) par Nqobile Dludla

Le distributeur alimentaire sud-africain SPAR Group SPPJ.J a annoncé mercredi une baisse de 53,9% de son bénéfice semestriel, pénalisé par des pressions opérationnelles, une intensification des activités promotionnelles, une augmentation des provisions pour créances douteuses et la poursuite de l'assainissement de son bilan.

Le bénéfice par action (BPA) (HEPS) provenant des activités poursuivies a chuté à 199,9 cents au cours des 26 semaines closes le 27 mars, contre 434 cents un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation a chuté de 45% à 740,5 millions de rands (44,74 millions de dollars), tandis que la marge d'exploitation s'est réduite à 1,1% contre 2,1%.

Le distributeur a déclaré que son centre de distribution du KwaZulu-Natal avait contribué à hauteur de 123 millions de rands à la baisse du bénéfice d'exploitation du groupe, invoquant la pression sur les marges due à une campagne agressive de stimulation des ventes, des perturbations opérationnelles qui ont fait grimper les niveaux de rupture de stock, et une infrastructure logistique inadaptée à des volumes plus importants.

Les subventions promotionnelles liées au Black Friday ont réduit le bénéfice de 212 millions de rands, le distributeur affirmant que ces dépenses supplémentaires n’avaient pas généré “un retour sur investissement proportionné”.

Les coûts liés aux créances ont augmenté de 159 millions de rands, tandis que la dette nette est passée de 5,4 milliards de rands à 7,3 milliards de rands en septembre 2025, principalement en raison d'évolutions défavorables du fonds de roulement.

Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté de 1,7% pour atteindre 50,8 milliards de rands. Le chiffre d'affaires de la vente en gros de produits alimentaires et d'alcools a augmenté de 1,1%, et les ventes au détail ont progressé de 1,1% face à une inflation interne des prix de vente de 2,6%, ce qui indique une pression continue sur les volumes.

(1 $ = 16,5528 rand)