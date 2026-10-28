Le bénéfice de SK Hynix au troisième trimestre multiplié par plus de sept, dépassant les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a annoncé mercredi une multiplication par plus de sept de son bénéfice d'exploitation trimestriel, qui a atteint un niveau record, dépassant ainsi les prévisions du marché, alors que la demande soutenue en infrastructures d'IA a fait grimper les prix des puces mémoire.

Ce fournisseur de Nvidia NVDA.O a enregistré un bénéfice d'exploitation de 83.300 milliards de wons (62,8 milliards de dollars) pour la période juillet-septembre, contre 11.400 milliards de wons un an plus tôt.

Ce chiffre est à comparer aux 76.700 milliards de wons estimés par LSEG SmartEstimate, dont les prévisions sont pondérées en faveur des analystes dont les estimations s’avèrent les plus précises de manière constante.

(1 dollar = 1.326,0900 wons)