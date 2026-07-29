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Le bénéfice de SK Hynix au deuxième trimestre bondit de 557 % grâce à la demande de puces d'IA, mais reste en deçà des prévisions
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 00:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a annoncé mercredi une hausse de 557 % de son bénéfice d'exploitation trimestriel, qui a atteint un niveau record, grâce à la forte demande en puces mémoire de pointe, les grandes entreprises technologiques ayant intensifié leurs dépenses dans les centres de données dédiés à l'IA.

Ce fournisseur de Nvidia NVDA.O a enregistré un bénéfice d'exploitation de 60.500 milliards de wons (41,62 milliards de dollars) pour la période d'avril à juin, contre 9.200 milliards de wons un an plus tôt.

Ce chiffre est à comparer aux 64.000 milliards de wons prévus par LSEG SmartEstimate, qui pondère les prévisions en faveur des analystes les plus constamment précis.

SK Hynix n’a pas atteint les prévisions des analystes car, étant davantage exposée que ses concurrents aux puces mémoire haut de gamme utilisées dans les centres de données d’IA, elle a moins profité de la forte remontée des prix des puces mémoire conventionnelles. (1 $ = 1.453,7200 wons)

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