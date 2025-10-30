Le bénéfice de Samsung Electronics au troisième trimestre fait un bond de 32 % grâce à l'essor des puces conventionnelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi une hausse de 32% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, l'essor du marché des puces conventionnelles ayant permis de compenser la reprise progressive de ses ventes de puces d'intelligence artificielle.

Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire a enregistré un bénéfice d'exploitation de 12,2 billions de wons (8,58 milliards de dollars) pour la période de juillet à septembre.

Ce résultat est conforme à son estimation de 12,1 billions de wons.

(1 $ = 1 421,4800 wons)