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Le bénéfice de Principal Financial progresse grâce à la hausse des primes et à la bonne santé de son activité de retraite
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 23:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d’assurance et de gestion d’actifs Principal Financial PFG.O a annoncé lundi une hausse de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre, portée par la hausse des primes et les solides performances de ses activités de retraite et de solutions de revenus.

La hausse des actifs sous gestion a soutenu les revenus de commissions de sociétés telles que Principal Financial, tandis que les activités de la société dans les domaines de la retraite et des avantages sociaux en entreprise sont restées des contributeurs clés aux résultats malgré la volatilité périodique des marchés. Voici quelques détails tirés du rapport sur les résultats:

* Les actifs sous gestion ont augmenté de 7,3% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 808 milliards de dollars.

* Les primes et commissions provenant de l’activité « avantages sociaux spécialisés », qui propose des régimes d’avantages sociaux aux petites et moyennes entreprises, ont augmenté de près de 4% pour atteindre 873,3 millions de dollars, tandis que l’activité « solutions de retraite et de revenus » a enregistré une croissance de 10,7% de son résultat d’exploitation avant impôts, à 323,3 millions de dollars au cours du trimestre.

* Le bénéfice ajusté, hors écarts significatifs, s’est établi à 2,42 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre 2,07 dollars par action il y a un an.

* La société, dont le siège social est situé à Des Moines, dans l’Iowa, a restitué 427 millions de dollars de capital à ses actionnaires au cours du trimestre.

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