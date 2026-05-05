Le bénéfice de Paramount Skydance au premier trimestre profite des réductions de coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 3, mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 4) par Dawn Chmielewski et Harshita Mary Varghese

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé lundi que son bénéfice avant impôts avait augmenté au premier trimestre, grâce à la rationalisation de ses opérations et à l'amélioration des résultats de ses activités de streaming et de production cinématographique, qui ont compensé le recul de ses activités télévisuelles.

Ces résultats sont les premiers depuis que le géant des médias a conclu un accord de 110 milliards de dollars pour acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , dans le but d'étendre son envergure dans le cinéma et la télévision en exploitant la vaste bibliothèque de films et de séries de Warner.

« Nous continuons à progresser dans l'obtention des autorisations réglementaires européennes et internationales, dont plusieurs ont déjà été obtenues », a déclaré David Ellison, directeur général de Paramount, lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

L'action de la société a progressé de 2,3 % en séance prolongée.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) du premier trimestre s'est élevé à 1,16 milliard de dollars, en hausse de 59 % par rapport à l'année précédente, grâce à la fusion entre Paramount et Skydance. Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté de 2 % pour atteindre 7,35 milliards de dollars.

Les économies réalisées à la suite de la fusion et une augmentation de 11 % des revenus du streaming ont contribué à la hausse des bénéfices.

Cependant, la société prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street, invoquant l'absence de films phares tels que « Mission: Impossible - The Final Reckoning » et le Final Four du basket-ball universitaire de la NCAA.

Paramount s'attend à ce que son chiffre d'affaires total pour le deuxième trimestre se situe entre 6,75 et 6,95 milliards de dollars, soit en dessous des estimations de 7,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour développer son activité de streaming, Paramount a commencé à diffuser l'Ultimate Fighting Championship en janvier, ce qui a contribué à porter le nombre total d'abonnés à Paramount+ à 79,6 millions au premier trimestre.

La croissance du nombre d'abonnés de la plateforme devrait stagner au deuxième trimestre, car environ 2 millions d'utilisateurs internationaux bénéficiant d'offres groupées ne seront plus pris en compte, a indiqué la société.

Paramount prévoit de regrouper ses services de streaming Paramount+, Pluto TV et BET+ en une seule plateforme unifiée d'ici le milieu de l'année.

Pour le premier trimestre, la société a annoncé un bénéfice ajusté de 23 cents par action, contre des estimations de 15 cents.