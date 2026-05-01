Le bénéfice de Lazard progresse grâce à la reprise des opérations de fusion-acquisition, tandis que la gestion d'actifs stimule la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lazard LAZ.N a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une reprise des opérations de fusion-acquisition et à la croissance soutenue de son activité de gestion d'actifs.

Le bénéfice net de la banque d'investissement s'est élevé à 101 millions de dollars, soit 91 cents par action, au cours du trimestre clos le 31 mars. Ce chiffre est à comparer aux 60 millions de dollars, soit 56 cents par action, enregistrés un an plus tôt.