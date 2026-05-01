 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice de Lazard progresse grâce à la reprise des opérations de fusion-acquisition, tandis que la gestion d'actifs stimule la croissance
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lazard LAZ.N a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une reprise des opérations de fusion-acquisition et à la croissance soutenue de son activité de gestion d'actifs.

Le bénéfice net de la banque d'investissement s'est élevé à 101 millions de dollars, soit 91 cents par action, au cours du trimestre clos le 31 mars. Ce chiffre est à comparer aux 60 millions de dollars, soit 56 cents par action, enregistrés un an plus tôt.

Valeurs associées

LAZARD
45,040 USD NYSE -7,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank