Le bénéfice de la bourse de produits dérivés CME augmente grâce à la hausse de l'activité de négociation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La bourse de produits dérivés CME Group

CME.O a affiché mercredi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, la forte demande de produits sur les actions et les métaux ayant soutenu les volumes d'échanges.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice attribuable aux actionnaires de CME s'est élevé à 997,7 millions de dollars, soit 2,77 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 907,4 millions de dollars, soit 2,52 dollars par action, un an plus tôt.