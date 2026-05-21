Le bénéfice de Deere recule au deuxième trimestre, la demande en gros équipements restant faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte à partir du paragraphe 3, et l'action au paragraphe 8)

Le fabricant de matériel agricole Deere

DE.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par une demande atone pour ses grosses machines agricoles.

Le bénéfice net a chuté à 1,77 milliard de dollars, soit 6,55 dollars par action, pour le trimestre clos le 3 mai, contre 1,8 milliard de dollars, soit 6,64 dollars par action, un an plus tôt.

Les fabricants de tracteurs comme Deere ont été freinés par une demande modérée de nouveaux équipements agricoles ces dernières années, la faiblesse des prix des récoltes et la hausse des coûts ayant conduit les agriculteurs à prolonger l'utilisation de leurs machines.

Le revenu agricole net américain, un indicateur général de la rentabilité de l'économie agricole, devrait baisser de 0,7 % en 2026 , selon le ministère américain de l'Agriculture.

Les entreprises ont également souffert des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations, qui ont fait grimper les coûts de production d'un secteur qui s'appuyait depuis longtemps sur une chaîne d'approvisionnement mondiale.

Deere, le plus grand fabricant mondial de matériel agricole, a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 13,37 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été tiréepar une amélioration de la demande dans ses segments "Petite agriculture" et "Construction".

Les ventes de son plus grand segment – Production et agriculture de précision – ont chuté de 14 % en raison de la faiblesse de la demande d'équipements lourds tels que les moissonneuses-batteuses.

L'action de la société a progressé de 1,5 % en pré-ouverture.