Le bénéfice de Deere au deuxième trimestre recule en raison d'une baisse des ventes de matériel agricole

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Le fabricant de matériel agricole Deere

DE.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par une demande atone pour ses tracteurs et ses moissonneuses-batteuses.

La société a annoncé un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, soit 6,55 dollars par action, pour le trimestre clos le 3 mai, en baisse par rapport aux 6,64 dollars enregistrés un an plus tôt.