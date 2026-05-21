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Le bénéfice de Deere au deuxième trimestre recule en raison d'une baisse des ventes de matériel agricole
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériel agricole Deere

DE.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par une demande atone pour ses tracteurs et ses moissonneuses-batteuses.

La société a annoncé un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, soit 6,55 dollars par action, pour le trimestre clos le 3 mai, en baisse par rapport aux 6,64 dollars enregistrés un an plus tôt.

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