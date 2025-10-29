Le bénéfice de Caterpillar chute au troisième trimestre en raison de la faiblesse de l'activité de construction aux États-Unis et des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Caterpillar CAT.N a fait état mercredi d'un bénéfice en baisse au troisième trimestre, frappé par la faiblesse de l'activité de construction aux États-Unis et les droits de douane imposés par l'administration Trump.

La société, considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a déclaré un bénéfice ajusté par action de 4,95 $, en baisse par rapport à 5,17 $ un an plus tôt.