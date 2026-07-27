Le bénéfice de Brown & Brown au deuxième trimestre progresse grâce à la hausse des honoraires et des commissions

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Le courtier en assurance Brown & Brown

BRO.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une forte croissance des commissions et des honoraires.

La demande en matière d’assurance s’est maintenue, les entreprises et les particuliers cherchant à se prémunir contre les pertes causées par les catastrophes naturelles, les cyberattaques, les conflits et autres événements imprévus.

Voici quelques détails:

* Les commissions et honoraires ont bondi de 32,4 % en glissement annuel pour atteindre 1,65 milliard de dollars au cours du trimestre.

* Le chiffre d’affaires total de la société, basée à Daytona Beach, en Floride, a bondi de 30,4 % au cours du trimestre.

* Les revenus d'investissement et autres ont reculé, passant de 36 millions de dollars à 22 millions de dollars.

* Le bénéfice attribuable à Brown & Brown s’est élevé à 288 millions de dollars, soit 84 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 231 millions de dollars, soit 78 cents par action, un an plus tôt.