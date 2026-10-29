Le bénéfice de Blue Owl au troisième trimestre dépasse les prévisions, et son encours sous gestion atteint le niveau record de 330 milliards de dollars

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(Comparaison avec les estimations figurant dans le titre et le paragraphe 1; ajout de l'action au paragraphe 3 et au graphique)

par Manya Saini

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Blue Owl OWL.N a dépassé les estimations de bénéfice pour le troisième trimestre jeudi, grâce à une hausse des revenus liés aux commissions, alors que les actifs sous gestion ont atteint un niveau record de 330 milliards de dollars.

La société a cherché à se démarquer du secteur plus large du crédit privé à la suite des turbulences survenues plus tôt cette année, qui ont pesé sur son cours de bourse, en mettant en avant l’étendue de ses activités et ses levées de fonds sur l’ensemble de ses stratégies.

Le bénéfice distribuable ajusté a progressé à 24 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 22 cents un an plus tôt, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 23 cents, selon les données de LSEG. L’action a progressé de près de 5 % dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse.

« Nous avons enregistré un trimestre record en matière de levée de fonds auprès des investisseurs institutionnels, la croissance provenant d’un éventail de plus en plus large de stratégies, d’investisseurs et de zones géographiques », ont déclaré les co-directeurs généraux Doug Ostrover et Marc Lipschultz dans un communiqué.

Blue Owl a levé 12,6 milliards de dollars de nouveaux engagements de capitaux au cours du trimestre, portant le total sur les 12 derniers mois à 48,8 milliards de dollars. Le montant total des levées de fonds en capitaux propres s’est élevé à 10,2 milliards de dollars, dont 5,6 milliards provenant de sa plateforme de crédit et 4 milliards d’actifs réels.

La levée de fonds est un indicateur clé de la dynamique des gestionnaires d’actifs alternatifs, car elle contribue à générer les futures commissions de gestion et les revenus d’investissement.

Blue Owl et d’autres gestionnaires d’actifs alternatifs se sont également développés dans les centres de données , les infrastructures associées et l’immobilier, cherchant à tirer parti de la demande générée par le déploiement de l’IA.

Les investisseurs examinent toutefois ces investissements d’un œil de plus en plus critique, alors que des questions se posent quant à la capacité des dépenses massives consacrées aux centres de données et autres infrastructures d’IA à générer des rendements suffisants.

Les craintes que l’IA puisse perturber les entreprises technologiques traditionnelles, remettre en cause leurs modèles économiques et entraîner des défauts de paiement ont également pesé sur les valeurs du crédit privé, en particulier celles des prêteurs directs.

Le crédit direct, un segment du crédit privé dans lequel les gestionnaires d’actifs prêtent directement aux entreprises en dehors du système bancaire traditionnel, est couramment utilisé pour financer des rachats d’entreprises, des expansions et des refinancements.

Au sein de la plateforme de crédit de Blue Owl, les montages de prêts directs se sont élevés à 5,2 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que les déblocages ont reculé de 300 millions de dollars.

Les principaux dirigeants du secteur ont écarté les craintes d’une contagion plus large, mais les actions des sociétés de crédit privé sont restées sous pression. Le titre de Blue Owl, devenu le baromètre de l’inquiétude des investisseurs concernant le secteur, a chuté d’environ 35 % cette année.