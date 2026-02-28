Le bénéfice de Berkshire Hathaway diminue en raison d'une baisse des revenus de l'assurance et d'une dépréciation d'actifs

* Berkshire a passé une dépréciation de 4,5 milliards de dollars sur Occidental

* Vente nette d'actions, pas de rachats au 4ème trimestre

* Abel s'engage à poursuivre l'héritage de Buffett

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré samedi que son bénéfice d'exploitation avait chuté au quatrième trimestre, enraison de la baisse des revenus de ses activités d'assurance, et a déprécié un investissement de longue date dans Occidental Petroleum OXY.N .

Ce trimestre a été le dernier de Warren Buffett en tant que directeur général du conglomérat, un poste désormais occupé par Greg Abel. Buffett reste président du conseil d'administration.

Berkshire a également déclaré avoir terminé l'année 2025 avec 373,3 milliards de dollars de liquidités, ce qui donne à Abel la puissance de feu nécessaire pour réaliser le type d'acquisitions majeures qui ont échappé à Buffett au cours de la dernière décennie.

Il s'agit également du treizième trimestre consécutif au cours duquel Berkshire a vendu plus d'actions qu'elle n'en a achetées, et du sixième trimestre au cours duquel elle n'a pas procédé à des rachats d'actions.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel a chuté de 30 %, passant de 14,53 milliards de dollars l'année précédente à 10,2 milliards de dollars, soit environ 7 092 dollars par action de catégorie A.

Le bénéfice net a chuté de 3 %, passant de 19,69 milliards de dollars à 19,2 milliards de dollars, la dépréciation et la baisse du bénéfice d'exploitation ayant compensé la valeur des participations de Berkshire dans Apple AAPL.O , American Express AXP.N et d'autres actions.

ABEL REND HOMMAGE À BUFFETT

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice d'exploitation a chuté de 6 %, à 44,49 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a baissé de 25 %, à 89 milliards de dollars.

Buffett a longtemps incité les investisseurs à ignorer les fluctuations du revenu net de Berkshire, qui reflètent les règles comptables qui obligent Berkshire à déclarer les gains et les pertes sur les actions que Berkshire ne vend pas.

Dans sa première lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire, M. Abel a rendu hommage à son mentor, qualifiant M. Buffett de "remarquable directeur général" et de "sans doute le plus grand investisseur de tous les temps", et s'est engagé à maintenir sa discipline pour déterminer comment investir le capital de Berkshire.

«Nous nous engageons à renforcer le grand héritage construit par Warren Buffett et son partenaire commercial Charlie Munger, en veillant à ce qu'il perdure grâce à notre engagement en faveur de l'excellence», a écrit M. Abel, en faisant référence à l'ancien vice-président de Berkshire. «Je sais à quel point vous souhaitez que nous réussissions ensemble, et que nous le fassions de la bonne manière.»

La dépréciation de 4,5 milliards de dollars de Berkshire pour Occidental a reflété sa conviction que le récent déclin du prix de l'action de la compagnie pétrolière n'est pas "temporaire", bien qu'il ait déclaré qu'il n'avait pas l'intention de vendre aucune de ses actions.

Il s'agit de la deuxième dépréciation de Berkshire en 2025, en plus de la dépréciation de son investissement dans Kraft Heinz KHC.O .

Le bénéfice trimestriel des activités d'assurance a chuté de 38 % pour atteindre 4,63 milliards de dollars. La baisse des taux d'intérêt a réduit les revenus des liquidités de Berkshire, tandis que les pressions tarifaires ont limité la volonté de l'assureur automobile Geico et des activités de réassurance d'ajouter des clients.