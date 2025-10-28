Le bénéfice d'Invesco au troisième trimestre augmente grâce à un fort afflux de capitaux et à une hausse des frais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Invesco IVZ.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à un afflux important de capitaux et à des frais plus élevés, ce qui a entraîné une hausse de près de 5 % des actions du gestionnaire d'actifs dans les transactions de pré-marché.

Le refroidissement du marché du travail et la modération de l'inflation ont poussé la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt en septembre - sa première de l'année - tandis que les attentes d'un nouvel assouplissement plus tard en 2025 ont entraîné une reprise du marché et des entrées dans les produits d'investissement.

Cette hausse a augmenté la valeur des actifs sous gestion et les commissions perçues par les gestionnaires d'actifs tels qu'Invesco.

Les commissions de performance du gestionnaire d'actifs basé à Atlanta (Géorgie), perçues lorsque les rendements des clients répondent aux attentes convenues, ont bondi de plus de 132 % au cours du trimestre, alors que le total des entrées nettes a atteint 26,1 milliards de dollars, contre 12,7 milliards de dollars il y a un an.

Invesco a terminé le trimestre avec un actif sous gestion record de 2,12 trillions de dollars (AUM ) au 30 septembre, en hausse de 18,3 % par rapport à l'année précédente.

Ses frais de gestion des investissements ont augmenté de 7,7 % pour atteindre 1,18 milliard de dollars au cours du trimestre considéré.

Invesco est une société de gestion d'investissement indépendante qui propose des solutions aux particuliers et aux institutions.

Hors coûts exceptionnels, la société a réalisé un bénéfice de 275,4 millions de dollars, soit 61 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 199,8 millions de dollars, soit 44 cents par action, un an plus tôt.

Son grand rival BlackRock BLK.N a annoncé au début du mois un bénéfice plus élevé au troisième trimestre et des actifs sous gestion record.