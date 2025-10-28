 Aller au contenu principal
USA: Le secteur privé a créé 14.250 emplois au cours des quatre semaines précédant le 11 octobre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 15:11

Le drapeau américain flotte au département d'État à Washington

Le secteur privé américain a créé 14.250 emplois en moyenne au cours des quatre semaines se terminant le 11 octobre, selon une première estimation préliminaire hebdomadaire du cabinet ADP publiée mardi.

ADP a déclaré dans un communiqué qu'il publierait une estimation préliminaire hebdomadaire tous les mardis à partir du 28 octobre.

"L'estimation préliminaire américaine fournira une moyenne mobile sur quatre semaines de la dernière variation totale de l'emploi privé, offrant ainsi l'image la plus actuelle et la plus représentative du marché du travail du secteur privé", a déclaré l'ADP.

(Reportage Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

