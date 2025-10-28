Microsoft et OpenAI concluent un nouvel accord qui valorise OpenAI à 500 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de l'accord, une citation de l'article du blog d'OpenAI, le contexte) par Stephen Nellis et Deborah Mary Sophia

Microsoft MSFT.O et OpenAI ont annoncé mardi qu'ils avaient conclu un accord permettant au fabricant de ChatGPT de se restructurer en une société d'utilité publique, évaluant OpenAI à 500 milliards de dollars et ouvrant la voie à une société cotée en bourse.

Microsoft détiendrait une participation d'environ 135 milliards de dollars - soit 27 % - dans OpenAI Group PBC, qui sera contrôlée par la Fondation OpenAI, une organisation à but non lucratif. L'accord supprime une contrainte majeure à la levée de capitaux pour OpenAI, qui a été fondée en tant que groupe de sécurité de l'IA à but non lucratif et qui a signé un accord en 2019 avec Microsoft qui a donné à l'entreprise basée à Redmond, Washington, des droits sur une grande partie du travail d'OpenAI en échange de la fourniture des services coûteux d'informatique en nuage nécessaires pour le mener à bien.

Les actions de Microsoft ont bondi de 4 % à la suite de cet accord, qui pourrait ouvrir la voie à une future cotation en bourse d'OpenAI.

L'accord maintient les deux entreprises liées au moins jusqu'en 2032 par un contrat massif d'informatique en nuage et Microsoft conserve certains droits sur les produits et les modèles d'IA d'OpenAI jusqu'à cette date, même si OpenAI atteint l'intelligence générale artificielle (AGI), le point auquel les systèmes d'IA peuvent rivaliser avec un adulte humain bien éduqué. L'accord précédent de Microsoft de 2019 contenait de nombreuses dispositions qui dépendaient du moment où OpenAI atteindrait ce point, et le nouvel accord exige qu'un groupe indépendant vérifie les affirmations d'OpenAI selon lesquelles elle a atteint l'AGI.

"OpenAI a achevé sa recapitalisation, simplifiant ainsi sa structure d'entreprise", a déclaré Bret Taylor, président du conseil d'administration de la Fondation OpenAI, dans un billet de blog. "L'organisation à but non lucratif conserve le contrôle de l'organisation à but lucratif et dispose désormais d'un accès direct aux principales ressources avant l'arrivée de l'AGI."

Microsoft a investi 13,8 milliards de dollars dans OpenAI, et l'accord conclu mardi implique que Microsoft a généré un retour de près de dix fois son investissement.

Gil Luria, responsable de la recherche technologique chez DA Davidson, a déclaré que l'accord "résout le problème de longue date de l'organisation d'OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif et règle les droits de propriété de la technologie vis-à-vis de Microsoft. La nouvelle structure devrait apporter plus de clarté sur le parcours d'investissement d'OpenAI, facilitant ainsi la poursuite de la collecte de fonds."

Microsoft a également déclaré avoir conclu un accord avec OpenAI en vertu duquel le fabricant de ChatGPT achètera pour 250 milliards de dollars de services d'informatique en nuage Azure. En échange, Microsoft ne disposera plus d'un droit de préemption pour fournir des services informatiques à OpenAI.

Microsoft a également déclaré qu'elle n'aurait aucun droit sur le matériel produit par OpenAI. En mars, OpenAI a racheté la startup io Products de Jony Ive, longtemps chef du design chez Apple, pour un montant de 6,5 milliards de dollars.