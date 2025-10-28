Radar AURORE et menaces en orbite basse : ce qu'il faut savoir de la nouvelle sentinelle française de l'espace commandée à Thales

La Direction générale de l'armement a annoncé avoir retenu l'industriel français pour développer un nouveau système "unique en Europe", chargé de scruter depuis la Terre les activités spatiales dans un espace proche surchargé.

Un vaisseau SpaceX Dragon, sur le chemin du retour vers la Terre, en 2015 (illustration) ( NASA / -- )

Un Far West au dessus de nos têtes. Pendant que les alertes abondent au sujet d'une orbite terrestre toujours plus saturée d'objets spatiaux, la France a annoncé mardi 28 octobre la commande à Thales du système AURORE, un radar "unique en Europe" chargé d'améliorer les capacités du pays en matière de détection des menaces potentielles gravitant autour de la Terre.

"La direction générale de l'Armement (DGA) a commandé à Thales, le 24 octobre 2025, le radar de surveillance de l'espace en orbite basse AURORE dans le cadre du programme ARES (Action et REsilience Spatiale)", a indiqué le ministère des Armées dans un communiqué. Ce radar, dont l'entrée en service est prévue "à l'horizon 2030", succèdera au système de radar GRAVES, opérationnel depuis 2004, a précisé la DGA.

Renfort pour la "souveraineté française"

AURORE permettra aux militaires de détecter et suivre "les objets spatiaux depuis le sol à des altitudes plus élevées qu'auparavant, évoluant jusqu'à 2.000 km au-dessus de la terre", selon la même source. "Moyen de souveraineté, il permettra de connaître la trajectoire des satellites d'observation ou d'écoute étrangers et d'anticiper la menace des débris spatiaux pour les satellites français", a fait valoir la DGA.

Celle-ci a noté que le nouveau radar "contribuera(it) à la souveraineté spatiale en participant au projet européen EU-SST (European Space Surveillance and Tracking) qui regroupe 15 États membres de l'Union européenne et découle de la composante Surveillance et Sécurité Spatiale du programme Spatial de l'UE". "Thales contribue à la souveraineté française en renforçant les capacités de surveillance de la situation spatiale en orbite basse", s'est félicité le PDG de l'entreprise, Patrice Caine, cité dans un communiqué séparé.

L'acquisition du nouveau radar, que ni la DGA ni Thales n'ont chiffrée, est prévue par la loi de programmation militaire 2024-2030, dotée d'un budget initial de 413 milliards d'euros mais que l'exécutif veut actualiser pour permettre "l'accélération du réarmement" du pays. Le président Emmanuel Macron souhaite ainsi une rallonge budgétaire de 3,5 milliards d'euros en 2026 et une autre de 3 milliards en 2027.

Quelles orbites pour quels objets?

L'orbite terrestre basse (baptisée LEO, comme Low Earth Orbit) est la zone la plus proche de la Terre, située approximativement entre 200 kilomètres et 2.000 kilomètres d'altitude. Selon le CNES, c'est dans cette partie de l'espace que se trouvent la grande majorité (plus de 80%) des engins artificiels, qu'ils soient satellites de télécommunications, observation ou encore de météorologie. On y trouve par exemple la méga constellation de Starlink, la station spatiale internationale, le téléscope spatial Hubble, ou encore les satellites militaires CERES du renseignement français

Plus loin, l'orbite terrestre moyenne est elle comprise entre 2.000 et 36.000 kilomètres, abritant notamment les satellites des systèmes de navigation dont l'américain GPS ou l'européen Galileo.

L'orbite géostationnaire (ou géosynchrone), elle, se situe précisément à 35.880 kilomètres de la Terre, axée sur son plan équatorial. Un satellite installé sur cette trajectoire peut ainsi effectuer un tour de 24h aligné sur la position qu'il surplombe.